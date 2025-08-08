Nueva demanda sobre el caso Epstein busca registros de comunicaciones de la administración Trump

WASHINGTON (AP) — Una organización legal que desafía a la administración del presidente Donald Trump en múltiples frentes presentó una nueva demanda el viernes, buscando la divulgación de documentos que detallen el manejo de la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

El grupo Democracy Forward demandó al Departamento de Justicia y al FBI por la comunicación de altos funcionarios de la administración sobre los documentos de Epstein y cualquier correspondencia entre él y Trump.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, parece ser la primera de su tipo. El grupo afirma que presentó solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información para obtener los registros relacionados con las comunicaciones sobre el caso a finales de julio, las cuales aún no han sido cumplidas.

Skye Perryman, presidenta y directora general del grupo alineado con los demócratas, afirmó en un comunicado que "el tribunal debería intervenir urgentemente para asegurar que el público tenga acceso a la información que necesita sobre esta situación extraordinaria". El gobierno federal a menudo protege los registros relacionados con investigaciones criminales de la vista pública.

El Departamento de Justicia no ha comentado al respecto.

Democracy Forward ha presentado docenas de demandas contra la administración republicana de Trump, desafiando políticas y órdenes ejecutivas en áreas que incluyen educación, inmigración y atención médica.

El caso Epstein ha sido objeto de un enfoque público intensificado desde que el Departamento de Justicia dijo el mes pasado que no liberaría documentos adicionales del caso, a pesar de la promesa de la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La decisión provocó frustración e ira entre los investigadores de internet, teóricos de la conspiración y elementos de la base de Trump que esperaban ver pruebas de un encubrimiento gubernamental.

La administración Trump ha buscado desclasificar las transcripciones del jurado investigador, aunque ya lo negó una jueza en Florida.

La jueza federal Robin Rosenberg, en West Palm Beach, dijo que la solicitud para liberar documentos del jurado investigador de 2005 y 2007 no cumplía con ninguna de las excepciones extraordinarias bajo la ley federal que podrían hacerlos públicos.

Una solicitud similar para el trabajo de otro jurado investigador está pendiente en Nueva York.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes también pidió al Departamento de Justicia los archivos sobre la investigación, como parte de una investigación del Congreso que los legisladores creen que puede mostrar vínculos con Trump y otros exaltos funcionarios.

Desde la muerte de Epstein en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, los conspiracionistas conservadores han avivado teorías sobre qué información reunieron los investigadores sobre el acaudalado financiero y quién más sabía sobre su abuso sexual de adolescentes.

Trump ha negado tener conocimiento previo de los crímenes de Epstein y dice que cortó su relación hace mucho tiempo, y ha intentado repetidamente dejar atrás la decisión del Departamento de Justicia de no liberar un informe completo de la investigación. Pero los legisladores de ambos partidos políticos no lo han dejado pasar.

Eric Tucker contribuyó a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.