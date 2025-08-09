Así es la “pequeña India”, una joya escondida a solo 30 minutos de Nueva York con un inmenso monumento hindú

A solo 30 minutos de Nueva York, en el municipio de Robbinsville, Nueva Jersey, se encuentra un lugar que muchos conocen como “la pequeña India”. Esto se debe a la presencia de un templo hindú, un monumento espiritual que evoca la esencia de ese país y que comparte nombre con su par en Delhi, India. Este majestuoso santuario es el más grande del hemisferio occidental y se destaca por su arquitectura, sus detalles artísticos y su profundo simbolismo religioso.

El templo hindú más grande del hemisferio occidental está en Nueva Jersey

Una usuaria de TikTok, que se identificó como Juliana, se dedica a compartir contenido sobre sus viajes y recorrió el templo hindú BAPS Swaminarayan Akshardham de Nueva Jersey, algo que la dejó profundamente cautivada. “Es una locura y un total ‘imperdible’. Yo no estaba preparada para el nivel de detalle que tiene”, dijo.

Un templo hindú a 30 minutos de Nueva York (TikTok: @ tripsbyjuliana)

La joven indicó que tiene más de 20.000 piezas talladas en India y que la construcción requirió la colaboración de 12.000 voluntarios. Aunque su apertura al público fue hace menos de dos años, la edificación del templo llevó 12 años de trabajo. “Es de esos lugares que parecen irreales”, expresó.

Si bien la entrada es gratuita, se debe hacer una reserva previa en la página web. “No se pueden hacer fotos en el interior, pero es todo blanco en mármol y enorme. Te demoras un buen rato recorriéndolo. Es una verdadera belleza”, describió.

La historia del templo hindú Akshardham de Robbinsville, Nueva Jersey

Este templo fue construido en honor a Nilkanth Varni, un místico que, con apenas 11 años, emprendió un viaje espiritual de siete años que se extendió hasta 1792. Durante esta travesía, recorrió aproximadamente 13.000 kilómetros desde el Himalaya hasta Kanyakumari, en el extremo sur del subcontinente indio, para finalmente llegar a Gujarat, donde comenzó el culto dedicado a su persona, según EFE.

La edificación del templo llevó 12 años de trabajo Templo Akshardham

En la entrada del templo, una imponente estatua dorada de Varni, de 15 metros de altura y con una rodilla en alto, recibe a los visitantes. Según la organización, el santuario atrae a miles de personas diariamente. Durante los fines de semana, la cifra puede alcanzar decenas de miles.

Fue bajo la guía del gurú Pramukh Swami Maharaj que la organización Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS, por sus siglas en inglés) eligió este sitio para levantar el templo, que hoy forma parte de una red de alrededor de 200 santuarios en Norteamérica.

La figura del líder religioso, junto con la de sus predecesores y sucesores, está representada en distintas posturas dentro de Akshardham, acompañada por esculturas de músicos, bailarinas, artesanos, elefantes, monos y cisnes que adornan los diferentes pabellones del complejo.

Este templo fue construido en honor a Nilkanth Varni, un místico que con 11 años emprendió un viaje espiritual de siete años Templo Akshardham

El complejo, que además de los santuarios incluye una tienda, un restaurante y una escuela donde los niños pueden aprender principios del hinduismo y lenguas sagradas como el sánscrito y el gujarati, es gestionado por voluntarios. Entre semana, alrededor de 100 hombres y mujeres dedican su tiempo a mantenerlo en funcionamiento.

Aunque muchas familias hindúes visitan Akshardham para disfrutar de un día en su entorno cultural, el templo tiene como principal objetivo compartir con todos los visitantes el “mensaje universal del hinduismo” basado en la paz y el respeto hacia los demás.

Las reglas para visitar el templo hindú: la indumentaria prohibida

La joven tiktoker señaló que es importante cumplir con ciertos requisitos para visitar el templo: “Si vas con los hombros o piernas descubiertas, te prestan una tela para cubrirte y adentro debes dejar los zapatos y caminar sin calzado”.

De acuerdo con la página oficial de Akshardham, estos son las vestimentas que no se permiten: