Calendario de pagos del Seguro Social en octubre en Nueva Jersey

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ofrece un apoyo económico mensual para las personas jubiladas, discapacitadas o de bajos recursos. Cada mes, esta agencia de gobierno le deposita miles de dólares a más de un millón de personas que viven en Nueva Jersey para ayudarlas a cubrir sus necesidades básicas.

Fechas de pago del Seguro Social en octubre en Nueva Jersey

Las personas inscritas al Seguro Social de Estados Unidos reciben una cantidad personalizada de dinero una vez al mes. La agencia programó las fechas de entrega de acuerdo con el día de nacimiento de quienes pertenecen a sus programas de asistencia, como señaló el calendario publicado por la SSA.

La mayoría de los depósitos se realizarán los días miércoles (Social Security Administration)

Según la información compartida por la SSA, el calendario de pagos del Seguro Social en octubre de 2025 seguirá el mismo orden en Nueva Jersey y en el resto del país:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 8 de octubre .

: . Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 15 de octubre .

: . Fecha de nacimiento del 21 al 31: 22 de octubre.

Existen tres casos en los que las fechas del depósito serán diferentes:

Las personas inscritas en el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán los beneficios los días 1° y 31 de octubre .

recibirán los beneficios los días . Quienes reciben depósitos del Seguro Social y del SSI tendrán que estar atentos a dos entregas distintas: el 1° de octubre para el pago del SSI y el 3 de octubre para el del Seguro Social.

tendrán que estar atentos a dos entregas distintas: el para el pago del SSI y el para el del Seguro Social. Los individuos que están inscritos al Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, obtendrán su beneficio el día 3 de octubre.

Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social en Nueva Jersey

El medio especializado en finanzas Kiplinger reportó que Nueva Jersey es uno de los cinco estados de EE.UU. donde los habitantes jubilados reciben más cantidad de dinero en sus depósitos del Seguro Social.

Nueva Jersey ocupa la segunda posición en el listado de los estados con los depósitos más grandes en el país, superado solo por Connecticut (Unsplash/Manisha Raghunath)

De acuerdo con el análisis, en Nueva Jersey 1.358.286 personas mayores de 62 años obtienen un pago mensual de esta agencia gubernamental. El valor promedio de la ayuda económica es de US$2190,05.

Aunque existen promedios y medias, todas las personas inscritas en un programa del Seguro Social reciben una cantidad diferente de dinero. La SSA explicó que cada caso es analizado de forma individual para establecer cuánto dinero se les enviará al mes.

Para obtener esa cifra, la agencia emplea una fórmula que toma en consideración los ingresos mensuales promedio indexados, según los salarios percibidos antes de haber dejado de trabajar.

La página web de la SSA cuenta con una calculadora para que los interesados estimen cuánto dinero podrían recibir al momento de jubilarse. Este recurso se puede utilizar en inglés y en español.

En cumplimiento con la legislación federal, todos los pagos relacionados con el Seguro Social solo se realizarán vía transferencia electrónica. Como señaló la agencia, existen dos opciones para efectuar este proceso:

A una cuenta bancaria existente mediante depósito directo.

mediante depósito directo. A una tarjeta de débito Mastercard Direct Express.

Cuando se depositarán los beneficios en lo que resta del 2025

Para algunos residentes de Nueva Jersey resulta conveniente conocer de manera anticipada los próximos depósitos del Seguro Social. Como la SSA publica el calendario de pagos de forma anual, hasta el momento solo está disponible la información hasta diciembre de 2025.

La SSA publicó las fechas de pago de los meses restantes de 2025 (Social Security Administration)

De acuerdo con la SSA, las siguientes entregas de beneficios en 2025 serán en las siguientes fechas:

Fecha de nacimiento del 1° al 10:

12 de noviembre

10 de diciembre

Fecha de nacimiento del 11 al 20:

19 de noviembre

17 de diciembre

Fecha de nacimiento del 21 al 31:

26 de noviembre

24 de diciembre

Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI):

1° y 31 de diciembre

Beneficiarios con pagos anteriores a mayo de 1997: