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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 65 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 25%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
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