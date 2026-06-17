Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 65 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Suroeste

: 2 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.