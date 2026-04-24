Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 46 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Este

: 5 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.