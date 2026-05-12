Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noroeste

: 5 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.