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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 20%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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