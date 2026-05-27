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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla intermitente, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla intermitente, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 61%
  • Pronóstico: niebla intermitente, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla intermitente, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
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