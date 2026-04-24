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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 48 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 66%
  • Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
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