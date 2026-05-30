Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 14 a 17 mph, Norte

: 14 a 17 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.