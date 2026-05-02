Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 44 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Noroeste

: 6 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 65%.