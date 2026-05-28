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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
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