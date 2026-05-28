Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Norte

: 7 a 12 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.