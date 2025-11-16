Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Nueva Jersey

En Nueva Jersey existe una licencia de conducir para inmigrantes que no tienen un estatus legal, que se puede obtener a través de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés). Para realizar el trámite se requiere de cubrir una serie de pasos y requisitos, así como pagar el precio del documento.

La licencia de conducir para inmigrante en Nueva Jersey

En 2019, el entonces gobernador, Phil Murphy, firmó la ley (A4743) para ampliar el acceso a las licencias de conducir para todos los residentes de Nueva Jersey, independientemente de su estatus migratorio.

La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey amplió la disponibilidad de licencias de conducir estándar sin importar su estatus migratorio Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

La iniciativa también tiene como objetivo disminuir el número de conductores sin seguro en las carreteras, para así mejorar la seguridad vial de la entidad.

La legislación creó dos categorías de identificaciones: las que cumplen con la Real ID, con requisitos federales y solo está disponible para residentes con documentación, y la licencia estándar básica que lleva impresas la frase: “NOT FOR 'REAL ID’ PURPOSES" (NO VÁLIDA PARA FINES DE REAL ID).

El precio de la licencia de conducir para indocumentados

Todos aquellos residentes interesados en tramitar un carnet de manejo deberán completar el programa de Licencia de Conducir Graduada (GDL, por sus siglas en inglés y recibirán una identificación estándar de Nueva Jersey cuando cumplan con los lineamientos.

Nueva Jersey es uno de los estados de EE.UU. que ofrece una licencia de conducir para inmigrantes Facebook New Jersey State Police/NJMVC

Para la licencia de prueba:

Tener al menos 17 años de edad

Pasar la prueba de carretera de la MVC

Practicar la conducción sin supervisión durante al menos un año

Licencia básica:

Tener al menos 18 años de edad

Completar un año de conducción sin supervisión con restricciones de licencia de prueba

Pagar la tarifa requerida

La licencia o identificación estándar en Nueva Jersey tiene un precio de 24 dólares.

Así se obtiene la licencia de conducir estándar en Nueva Jersey

Para sacar el documento lo primero será obtener un permiso inicial, para lo cual se debe hacer una cita en una de las oficinas de la Comisión. En ese momento se debe demostrar identidad, además del ITIN o declaración jurada. También es necesario proporcionar un comprobante de residencia en Nueva Jersey.

La agencia maneja un sistema de puntos, según el tipo de documentos. Los primarios valen cuatro puntos, los secundarios entre tres y dos puntos. De los que valen un punto no se permite presentar más de dos. El solicitante debe sumar seis. Todo documento en un idioma distinto del inglés requiere una traducción certificada.

Requisitos para licencia estándar e identificación de no conductor (ID) de Nueva Jersey NJMVC - NJMVC

Una vez que se tiene el permiso, pueden pasar dos años para completar los siguientes pasos o se deberá obtener un nuevo permiso:

Paso 1: hacer la prueba de conocimientos.

Solicitar una cita para

Llevar los documentos y realiza la prueba.

También se debe someter a un examen de visión.

Si se reprueba se puede volver a intentar en siete días. Al aprobar, el permiso quedará validado y se podrá pasar al siguiente paso.

Paso 2: practicar la conducción.

Solicitar cita para el examen práctico de conducir seis meses después de aprobar el examen teórico (tres meses para quienes tienen más de 21 años).

Para los menores de 21 años, la práctica de conducción supervisada debe incluir un mínimo de 50 horas, de las cuales diez deben realizarse de noche. Un padre, tutor o conductor supervisor debe completar el formulario BA-CSD, que el solicitante deberá presentar al momento de obtener la licencia.

Para obtener una licencia de conducir estándar de Nueva Jersey se deberán aprobar varias etapas Freepik

Paso 3: hacer la prueba de manejo.

Si se reprueba, se puede volver a intentar en 14 días.

Al aprobar, se sellará el permiso y se podrá pasar al siguiente paso.

Paso 4: obtener la licencia de conducir provisional.

Se puede obtener el permiso de conducir provisional en el lugar donde realizó la prueba de manejo (si está disponible) o en cualquier centro de expedición de licencias con el permiso sellado y los documentos; no es necesario pedir cita.

Final: es necesario practicar la conducción sin supervisión durante un año, luego actualizar la licencia provisional a una básica. Si no se actualiza en un plazo de 3,5 años, se deberá solicitar una cita en un Centro de Licencias para renovar.