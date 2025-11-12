El drama de un chef mexicano en Nueva Jersey: tiene permiso de trabajo y sus hijos son de EE.UU., pero el ICE lo detuvo

Un domingo que debía ser como cualquier otro para un chef mexicano en Nueva Jersey terminó con una detención que desató la indignación de toda una comunidad. Ruperto Vicens Márquez, quien lleva más de 18 años en Estados Unidos y posee permiso de trabajo vigente, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando se dirigía a su empleo.

Chef mexicano detenido por ICE en Nueva Jersey: su familia vive una pesadilla

Ruperto Vicens Márquez junto a su familia Facebook/Mayor Lori Hohenleitner

Ruperto, de 38 años y padre de tres niños nacidos en Estados Unidos, salió de su casa en Belford rumbo al restaurante que dirige junto a su hermano; pero nunca llegó.

Según informó CNN, horas después, el chef logró comunicarse con su familia para avisar que se encontraba en manos de la agencia migratoria.

Desde entonces permanece detenido en Delaney Hall, Newark, a la espera de la audiencia en la que se definirá su libertad, fijada para este 17 de noviembre.

Tal como consignó ABC 7 Chicago, su defensa espera que ese día el magistrado autorice su salida bajo fianza mientras continúa el proceso.

Ruperto Vicens Márquez fue detenido por el ICE cuando iba camino a su trabajo Archivo

Su hermano, Emilio Vicens Márquez, explicó que la llamada fue breve y angustiante. “Solo me dijo que lo habían detenido y que avisara al abogado”, contó.

En su casa, la noticia dejó a todos paralizados. La esposa de Ruperto temió que la familia entera corriera peligro. Los dos hijos menores creen que su padre está de viaje, pero la mayor sabe la verdad y no quiere volver a la escuela.

Permiso de trabajo y deportación: el vacío legal que afecta al chef detenido por el ICE

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Ruperto cuenta con una “orden final de deportación emitida por un juez en julio”.

En su declaración, el organismo señaló que “poseer un permiso de trabajo no equivale a tener estatus legal”.

Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, sostiene lo contrario. Afirmó que el permiso de trabajo está vigente hasta 2028 y que existe una solicitud activa para regularizar su situación. T

ambién aclaró que el antecedente mencionado por el ICE corresponde a una infracción menor desestimada en 2010. “Ruperto no representa ningún riesgo y su lugar está con su familia”, expresó.

Restaurante Emilio’s Kitchen y la comunidad de Atlantic Highlands se movilizan por su chef detenido

Junto a su hermano, Ruperto fundó Emilio’s Kitchen en la ciudad costera de Atlantic Highlands, después de años de esfuerzo en distintos restaurantes locales.

El negocio se transformó en un punto de encuentro, reconocido por la cercanía con los clientes y la autenticidad de su cocina.

Así es Emilio's Kitchen, el restaurante del chef mexicano detenido por el ICE en Nueva Jersey emilioskitchen.com

Tras el arresto, los vecinos reaccionaron de inmediato. Organizaron vigilias públicas, enviaron cartas a las autoridades y comenzaron una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos legales.

La iniciativa, encabezada por la alcaldesa Lori Hohenleitner, recaudó más de 95.000 dólares en pocos días.

“Esto no es un asunto político. Es un asunto de vecinos y amigos, y traeremos a Ruperto a casa”, declaró Hohenleitner en su cuenta de Facebook.

La funcionaria también cuestionó la falta de aviso previo del ICE a las autoridades locales y confirmó que ni la policía del municipio ni la Fiscalía del Condado de Monmouth fueron notificadas de la operación del ICE, informó NJ.com.

La alcaldesa Lori Hohenleitner junto a los hermanos fundadores de Emilio's Kitchen Facebook/Mayor Lori Hohenleitner

Empresarios y residentes se ofrecieron a colaborar con la familia. El restaurador Leo Cervantes, uno de los primeros en acercarse, prometió cocinar junto a Emilio para mantener abierto el local.

Más de sesenta personas enviaron cartas al juez solicitando la liberación del chef. “Qué comunidad tan increíble. Gracias a todos por su generosidad”, escribió la alcaldesa en una actualización de la campaña.

Del sueño americano al arresto por inmigración en EE.UU.

“Cocinar es un arte”, dice su hermano Emilio en el sitio oficial del local gastronómico. “La Madre Naturaleza nos da un don, y el mío es servir a la gente y cocinar”, agrega.

El hombre continúa al frente del restaurante, además de cuidar de sus sobrinos y sostener la rutina que compartía con su hermano. “Siento que falta una de las piezas que mantenían todo en pie”, admitió.

Con el paso de los días, el caso de Ruperto dejó de ser solo una noticia local. Se convirtió en símbolo de la incertidumbre que enfrentan miles de trabajadores inmigrantes con autorización legal, pero sin protección plena.