En Nueva Jersey: así queda el calendario de pago SNAP de diciembre 2025

El Programa de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) reanudará sus pagos en Nueva Jersey y en otras entidades de Estados Unidos durante diciembre de 2025, tras el fin del cierre gubernamental. En este estado, los depósitos de los también llamados cupones de alimentos se llevan a cabo durante los primeros cinco días de cada mes, en un orden específico.

Fechas y orden del pago de SNAP en Nueva Jersey

Del día 1° al 5 de diciembre de 2025, las familias beneficiarias de SNAP recibirán sus depósitos en sus tarjetas de transferencia electrónica (EBT), de acuerdo con el calendario del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés).

Los pagos de SNAP en Nueva Jersey se realizan los primeros cinco días de cada mes (Archivo-Pexels/Gustavo Fring)

El orden de pago de los recursos de este programa toma en cuenta el séptimo dígito del número de caso de cada usuario y es:

Número de caso que termina en 1 o 2: Beneficios disponibles el día 1.º de diciembre de 2025.

Número de caso que termina en 3 o 4: beneficios disponibles el día 2 de diciembre de 2025.

Número de caso que termina en 5 o 6: beneficios disponibles el día 3 de diciembre de 2025.

Número de caso que termina en 7 u 8: beneficios disponibles el día 4 de diciembre de 2025.

Número de caso que termina en 9 o 0: beneficios disponibles el día 5 de diciembre de 2025.

El USDA detalla que este orden de depósitos no aplica para los residentes del condado de Warren, en donde todos los beneficiarios obtendrán sus recursos el día 1° de diciembre de 2025.

Quiénes pueden obtener los beneficios de SNAP en Nueva Jersey

Cada estado de EE.UU. se encarga de administrar los recursos federales del programa de asistencia nutricional, y en Nueva Jersey algunas de las características que aumentan la probabilidad ser elegido como beneficiario, según el sitio web del gobierno estatal, son:

Para ser beneficiario de SNAP en Nueva Jersey, la persona deberá consultar su elegibilidad y enviar su solicitud a NJ Helps (Archivo) fns.usda.gov

Cumplir con el ingreso máximo permitido, según el número de habitantes de un hogar, a excepción de hogares con personas de 60 años o más, en algunos casos.

Ser un adulto mayor de 60 años o más.

Ser una persona con discapacidad.

Ser una persona con discapacidad o adulto mayor con gastos médicos mayores a US$35 mensuales.

Ser elegible para otros proyectos como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Servicio Universal (USF, por sus siglas en inglés).

Estudiantes de 18 a 49 años inscritos al menos medio tiempo en una universidad, colegio comunitario o escuela comercial, técnica, comercial o vocacional.

El gobierno de Nueva Jersey detalla que en caso de cumplir con una o más de estas características, la persona debe consultar su elegibilidad en el portal de NJ Helps y enviar su solicitud.

Qué sí y qué no se puede comprar con los beneficios de SNAP

Aunque los fondos de SNAP se depositan en una tarjeta electrónica que funciona como una tarjeta de débito, existen productos aprobados y otros que no se pueden comprar, según Getting SNAP.

Los recursos de SNAP deben ser empleados exclusivamente en la compra de comestibles en Nueva Jersey (Archivo) Freepik - Freepik

Dentro de los artículos que sí se pueden adquirir con estos recursos destacan principalmente comestibles como:

Leche

Huevo

Frutas y Verduras

Bocadillos

Refrigerios

Otros artículos comestibles básicos

Semillas de hierbas que producen especias, como albahaca

Semillas de plantas que producen frutas y verduras, como las de tomate

Respecto a los artículos prohibidos que no se pueden comprar con los recursos de SNAP, se encuentran:

Alcohol

Tabaco

Medicamentos

Vitaminas

Suplementos

Comidas calientes

Alimento para mascotas

Artículos de limpieza del hogar

Productos de higiene básicos

También es importante que el beneficiario del programa investigue si la tienda en donde desea adquirir comestibles acepta pagos con SNAP, generalmente, las cadenas de supermercados, los mercados de agricultores y las tiendas de conveniencia sí lo hacen.