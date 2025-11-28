En Nueva Jersey: así queda el calendario de pago SNAP de diciembre 2025
El depósito de los cupones alimenticios llegará al Estado Jardín sin contratiempo para el último mes del año
- 4 minutos de lectura'
El Programa de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) reanudará sus pagos en Nueva Jersey y en otras entidades de Estados Unidos durante diciembre de 2025, tras el fin del cierre gubernamental. En este estado, los depósitos de los también llamados cupones de alimentos se llevan a cabo durante los primeros cinco días de cada mes, en un orden específico.
Fechas y orden del pago de SNAP en Nueva Jersey
Del día 1° al 5 de diciembre de 2025, las familias beneficiarias de SNAP recibirán sus depósitos en sus tarjetas de transferencia electrónica (EBT), de acuerdo con el calendario del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés).
El orden de pago de los recursos de este programa toma en cuenta el séptimo dígito del número de caso de cada usuario y es:
- Número de caso que termina en 1 o 2: Beneficios disponibles el día 1.º de diciembre de 2025.
- Número de caso que termina en 3 o 4: beneficios disponibles el día 2 de diciembre de 2025.
- Número de caso que termina en 5 o 6: beneficios disponibles el día 3 de diciembre de 2025.
- Número de caso que termina en 7 u 8: beneficios disponibles el día 4 de diciembre de 2025.
- Número de caso que termina en 9 o 0: beneficios disponibles el día 5 de diciembre de 2025.
El USDA detalla que este orden de depósitos no aplica para los residentes del condado de Warren, en donde todos los beneficiarios obtendrán sus recursos el día 1° de diciembre de 2025.
Quiénes pueden obtener los beneficios de SNAP en Nueva Jersey
Cada estado de EE.UU. se encarga de administrar los recursos federales del programa de asistencia nutricional, y en Nueva Jersey algunas de las características que aumentan la probabilidad ser elegido como beneficiario, según el sitio web del gobierno estatal, son:
- Cumplir con el ingreso máximo permitido, según el número de habitantes de un hogar, a excepción de hogares con personas de 60 años o más, en algunos casos.
- Ser un adulto mayor de 60 años o más.
- Ser una persona con discapacidad.
- Ser una persona con discapacidad o adulto mayor con gastos médicos mayores a US$35 mensuales.
- Ser elegible para otros proyectos como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Servicio Universal (USF, por sus siglas en inglés).
- Estudiantes de 18 a 49 años inscritos al menos medio tiempo en una universidad, colegio comunitario o escuela comercial, técnica, comercial o vocacional.
El gobierno de Nueva Jersey detalla que en caso de cumplir con una o más de estas características, la persona debe consultar su elegibilidad en el portal de NJ Helps y enviar su solicitud.
Qué sí y qué no se puede comprar con los beneficios de SNAP
Aunque los fondos de SNAP se depositan en una tarjeta electrónica que funciona como una tarjeta de débito, existen productos aprobados y otros que no se pueden comprar, según Getting SNAP.
Dentro de los artículos que sí se pueden adquirir con estos recursos destacan principalmente comestibles como:
- Leche
- Huevo
- Frutas y Verduras
- Bocadillos
- Refrigerios
- Otros artículos comestibles básicos
- Semillas de hierbas que producen especias, como albahaca
- Semillas de plantas que producen frutas y verduras, como las de tomate
Respecto a los artículos prohibidos que no se pueden comprar con los recursos de SNAP, se encuentran:
- Alcohol
- Tabaco
- Medicamentos
- Vitaminas
- Suplementos
- Comidas calientes
- Alimento para mascotas
- Artículos de limpieza del hogar
- Productos de higiene básicos
También es importante que el beneficiario del programa investigue si la tienda en donde desea adquirir comestibles acepta pagos con SNAP, generalmente, las cadenas de supermercados, los mercados de agricultores y las tiendas de conveniencia sí lo hacen.
- 1
Aberrante: durante 27 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos
- 2
A cuánto cotizó el dólar este viernes 28 de noviembre de 2025
- 3
Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria
- 4
Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control