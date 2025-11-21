Últimas actualizaciones de beneficios SNAP 2025: millones serán removidos del programa

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) tuvo importantes cambios en Estados Unidos. Se estima que cerca de cuatro millones de personas, que actualmente reciben el beneficio, dejarán de recibir la asistencia, producto de la Ley Única y Amplia (OBBBA, por sus siglas en inglés) que fue aprobada y modifica requisitos laborales.

Quiénes perderán los beneficios del SNAP en EE.UU.

Un portavoz del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) dijo en Newsweek que el ente gubernamental obligó a los estados a adaptarse a los nuevos cambios sobre los requisitos de exención laboral para recibir beneficios del SNAP.

Millones de personas que no califican a la exención perderán su beneficio del SNAP por tres años

El funcionario explicó que las disposiciones “modifican los requisitos laborales del SNAP para adultos aptos para trabajar entraron en vigor inmediatamente después de que el presidente Trump firmara el proyecto de ‘One Big Beautiful Bill Act’”.

Los cambios están centrados en la disposición del SNAP sobre los adultos sanos sin personas a su cargo (ABAWD, por sus siglas en inglés). Esta regla indica que, quienes estén cubiertos, solo pueden recibir beneficios durante tres meses en un período de tres años y deben trabajar para no perderlos, a menos que cumplan con ciertos requisitos o califiquen para una exención.

En este marco, las modificaciones incluyen a ciertos grupos de personas, que no podrán quedar exentas del límite de tres meses y perderán su beneficio:

Las normas laborales serán aplicadas en adultos de hasta 65 años (antes el límite era de 59) .

. Solo los padres o tutores de niños menores de 14 años están exentos (el límite anterior era de 18 años) .

están exentos . Personas sin hogar, veteranos y jóvenes que salieron del sistema de acogimiento familiar a los 24 años ahora tampoco califican para la exención.

Aproximadamente cuatro millones de personas perderán el beneficio del SNAP Nam Y. Huh - AP

Se estima que cerca de cuatro millones de personas perderán sus beneficios, entre las que se incluyen niños, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades que actualmente dependen de la asistencia.

Hay personas que sí continuarán como beneficiarias del programa y serán protegidas, como es el caso de las embarazadas que no pueden brindar servicios laborales debido a limitaciones físicas.

Qué dice la ley actual sobre las exenciones al límite de tres meses del SNAP

La ley federal actual determina que, para no perder sus beneficios del SNAP, la mayoría de los adultos que no tienen discapacidades ni personas a su cargo deben trabajar, participar en un programa de capacitación laboral o buscar trabajo activamente durante 80 horas al mes.

La ABAWD impone el límite de tres meses para estas personas cada tres años, pero ahora las exenciones, con las últimas modificaciones, quedaron mucho más limitadas.

Las exenciones al límite de tres meses del SNAP ahora son mucho más complicadas de obtener Freepik

Sin embargo, los estados tienen la autoridad solicitar exenciones en áreas con alto desempleo u otros problemas económicos. Esta medida permite flexibilizar el límite de tiempo de los beneficiarios afectados por la ABAWD.

Defensores de derechos humanos se oponen a los cambios en el SNAP

Brittany Christenson, directora ejecutiva de AidKit, consideró en Newsweek que los cambios en el SNAP ignoran por completo la realidad de muchos hogares que dependen de la asistencia alimentaria.

“Muchos estudios indican que los requisitos laborales del SNAP pueden generar obstáculos involuntarios para la asistencia alimentaria debido a la burocracia y la complejidad excesiva”, sostuvo Christenson.

Por último, concluyó: “Para algunos beneficiarios del SNAP sujetos a estas nuevas normas, los requisitos laborales pueden resultar poco realistas, especialmente en zonas rurales y regiones con altas tasas de desempleo”.

El SNAP ayuda a millones de hogares que no pueden comprar alimentos en Estados Unidos Freepik

A su vez, Adele LaTourette, vicepresidenta adjunta de políticas y defensa del Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey, desglosó sus mayores miedos con los nuevos límites.

“Una de las principales preocupaciones es que, si un solo adulto de la familia no cumple con los nuevos requisitos laborales, podría perder los beneficios del SNAP hasta por tres años”, manifestó LaTourette.

Y agregó: “Si bien toda la familia se vería afectada, la reducción se aplica específicamente a los beneficios de la persona que no cumple con los requisitos”.