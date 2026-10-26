La norma sobre la licencia de conducir y validez en Nueva Jersey con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Los camioneros inmigrantes que circulan por Nueva Jersey deben cumplir con nuevos requisitos para conservar su licencia de conducir comercial. Las disposiciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) limitan las categorías migratorias que permiten obtener o renovar determinadas credenciales y se relacionan con controles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué cambia sobre la licencia comercial para inmigrantes en Nueva Jersey

Desde el 16 de marzo, las disposiciones de la FMCSA restringen el acceso a las licencias comerciales no domiciliadas. Según los requisitos informados, solo determinadas personas con visas de empleo temporal H-2A y H-2B, o con permisos de inversionista E-2, pueden reunir las condiciones migratorias exigidas.

La normativa federal aplicada formalmente por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey restringe de manera estricta quiénes pueden poseer una CDL no domiciliada Imagen creada con IA

Uno de los principales cambios afecta al Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), ya que dejó de ser suficiente para tramitar o renovar una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) no domiciliada. La modificación alcanza a grupos que anteriormente podían presentar esa documentación, incluidos:

Solicitantes de asilo

Refugiados

Personas con asilo concedido

Beneficiarios de DACA

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)

La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey debe aplicar los requisitos federales en la emisión y renovación de estas credenciales. Los trámites tienen que realizarse en persona y el Estado debe verificar la situación migratoria mediante el sistema federal SAVE.

La licencia puede tener una vigencia máxima de un año o vencer en la fecha indicada en el formulario migratorio I-94, si esta llega antes.

Qué documentos se necesitan para obtener o renovar una CDL

Los solicitantes deben presentar un pasaporte extranjero vigente junto con un formulario I-94 o I-94A válido que acredite una de las categorías migratorias admitidas.

Cuando corresponda, también pueden presentar el formulario I-797A emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Una notificación I-797C no sustituye los documentos requeridos. Las autoridades estatales tienen la obligación de comprobar que cada solicitante reúna las condiciones establecidas.

Agentes del ICE intensificaron los controles sobre camioneros nacidos en el extranjero en estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje Fotomontaje realizado con IA

Si la verificación determina que una persona ya no cumple los requisitos federales, debe iniciarse el procedimiento para retirar o degradar la licencia dentro de un plazo máximo de 30 días.

La credencial debe incluir de manera visible la indicación non-domiciled, que identifica este tipo de licencia. Por eso, contar con una CDL emitida anteriormente no garantiza que siga con validez bajo las nuevas disposiciones.

Las modificaciones también se relacionan con los controles del ICE en carreteras. Durante estas inspecciones, los agentes pueden revisar las licencias y la documentación de los conductores, lo que puede derivar en intervenciones migratorias cuando detectan irregularidades.

Cómo utiliza el ICE los controles en las carreteras

Las operaciones conocidas como Highway Shield e ICE Wall se apoyan en puntos donde los transportistas suelen detenerse por razones operativas o reglamentarias. Entre ellos figuran estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de servicio para camiones.

Durante los procedimientos, los agentes pueden solicitar la licencia comercial, documentos de identidad y comprobantes del estatus migratorio.

También pueden examinar el cumplimiento de las normas de transporte, entre ellas las relacionadas con el dominio del idioma inglés.

Si oficiales encuentran una CDL anulada o que no reúne los requisitos aplicables, el conductor puede quedar impedido de continuar su actividad comercial y enfrentar una intervención de las autoridades migratorias.

En Nueva Jersey, se registraron intervenciones en paradas de camiones ubicadas junto a la autopista New Jersey Turnpike. NBC News señaló que durante agosto los agentes acudían con frecuencia a estos establecimientos, donde interrogaban a conductores y trasladaban a algunos de ellos esposados a vehículos oficiales.

Regla de las CDL y controles del ICE: hay disputa judicial en EE.UU.

La regulación federal recibió impugnaciones ante los tribunales. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. escuchó los argumentos de las partes el 15 de septiembre y, de acuerdo con la información disponible, todavía no emitió una decisión.

La FMCSA defiende las restricciones con el argumento de que resulta difícil verificar los antecedentes de conducción de algunos trabajadores extranjeros en sus países de origen. Los demandantes, en cambio, sostienen que la agencia excedió sus atribuciones y que la medida afecta a transportistas con experiencia laboral en EE.UU.

Mientras continúa el litigio, los conductores extranjeros que trabajan o transitan por Nueva Jersey deben prestar atención a la vigencia de sus credenciales y a los documentos que respaldan su elegibilidad.