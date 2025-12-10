Mundial 2026 en Nueva Jersey: qué selecciones jugarán sus primeros partidos cerca de Nueva York

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En esta edición, 48 selecciones participantes pasarán por 16 recintos para disputar los partidos. La gran final ocurrirá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, esta sede también será testigo del paso de varias selecciones durante el certamen.

Qué selecciones jugarán en el MetLife Stadium para el Mundial 2026

El MetLife Stadium es uno de los 11 estadios elegidos en Estados Unidos para los juegos de la Copa del Mundo, los cuales estarán organizados de la siguiente forma, de acuerdo con lo informado por FIFA:

Cinco partidos de la zona de grupos

Uno de los dieciseisavos de final

Uno de los octavos de final

El partido de la final del torneo

El New Jersey Stadium será la sede de la final de la Copa del Mundo 2026 y de otros partidos del torneo internacional de la FIFA (Wikipedia/Anthony Quintano)

Entre las selecciones que pasarán por este recinto se encuentran: Brasil, Marruecos, Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra.

El calendario de la Copa Mundial 2026 para este estadio queda de la siguiente manera:

Zona de grupos

Sábado 13 de junio de 2026 Partido 7 – Brasil vs. Marruecos - Grupo C - a las 18.00 (hora del Este).

Partido 7 – Brasil vs. Marruecos - Grupo C - a las 18.00 (hora del Este). Jueves 16 de junio de 2026 Partido 17 – Francia vs. Senegal – Grupo I - a las 15.00 (hora del Este).

Partido 17 – Francia vs. Senegal – Grupo I - a las 15.00 (hora del Este). Lunes, 22 de junio de 2026 Partido 41 – Noruega vs. Senegal – Grupo I - a las 20.00 (hora del Este).

Partido 41 – Noruega vs. Senegal – Grupo I - a las 20.00 (hora del Este). Jueves, 25 de junio de 2026 Partido 56 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E - a las 16.00 (hora del Este).

Partido 56 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E - a las 16.00 (hora del Este). Sábado, 27 de junio de 2026 Partido 67 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - a las 17.00 (hora del Este).

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio de 2026 Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H

Octavos de final

Domingo, 5 de julio de 2026 Partido 91 – Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78

Final

Domingo, 19 de julio de 2026 Partido 104 – Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102

El MetLife Stadium tiene capacidad para 82.500 fanáticos (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) picture alliance - picture alliance

Cómo es el estadio de Nueva Jersey

El MetLife Stadium se ubica en East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU., y tiene capacidad para 82.500 personas. Se inauguró en 2010 y suele acoger actualmente a los New York Jets y Giants de la NFL, y a los New York Guardians de la XFL.

Un momento memorable en su historia fue la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile se impuso a la selección argentina de Messi. Más allá del deporte, el recinto atrae varios artistas de talla mundial como Ed Sheeran, Taylor Swift y Bruce Springsteen.

Brasil, Marruecos, Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra jugarán en el estadio Nueva York Nueva Jersey (X/@MetLifeStadium) "X" @MetLifeStadium

Se espera que con la confirmación del calendario del Mundial se incremente la demanda de boletos para los juegos programados en Nueva York, que ayudará a consolidar a la Gran Manzana como centro del fútbol mundial.

Cómo llegar al MetLife estadio desde Nueva York

Existen varias opciones para llegar al estadio, según Secret NYC. Entre ellas, se encuentran:

Tren: para llegar al MetLife Stadium, la forma más fácil desde Nueva York es el tren de NJ Transit desde Penn Station a Secaucus Junction y luego el transbordo al Meadowlands Rail Service.