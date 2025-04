“Nací como un perdedor”: quién es Ras Baraka, el demócrata que busca destronar a Phil Murphy como gobernador en Nueva Jersey

Elegido hace una década como alcalde de Newark, Ras Baraka decidió ampliar su apuesta política. Este año se postula como candidato a gobernador de Nueva Jersey, con una campaña que propone “deconstruir” el presupuesto estatal y reconstruirlo con la equidad como guía. Con una gestión marcada por la reducción de la violencia y un modelo de vivienda social, busca ahora trasladar ese modelo al resto del estado.

Ras Baraka: quién es el alcalde de Newark que quiere llegar a Trenton

Hijo del poeta y activista Amiri Baraka, Ras J. Baraka nació y creció en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. Educador, poeta y miembro de la histórica fraternidad Alpha Phi Alpha, se consolidó como figura política en 2014, cuando ganó la intendencia en medio de una severa crisis fiscal.

Antes de llegar al poder municipal, Baraka combinó su vocación docente con la escritura de poesía y la música. Fue profesor, director escolar y participó en los debates educativos que inspiraron parte del álbum debut de Lauryn Hill, según reveló The New York Times.

Su camino político incluyó varios intentos fallidos en cargos locales, hasta que consiguió una banca en el Concejo Municipal y, luego, la alcaldía en 2014. Desde entonces, Baraka lideró una gestión marcada por un “modelo exitoso” que incluyó: la reducción de la violencia y el impulso al desarrollo urbano.

Durante su mandato, y tal como destaca en su actual plataforma de campaña, Newark redujo los homicidios a su nivel más bajo en seis décadas. También atrajo más de 1000 nuevos comercios y logró bajar la indigencia en un 57%.

Elecciones Nueva Jersey 2025: la agenda progresista de Baraka

En su mensaje de lanzamiento, Baraka propuso construir una coalición estatal que trascienda razas y códigos postales, y enfrentar problemas como la asequibilidad, el acceso a la salud y la crisis habitacional.

Su plataforma incluye:

Crear una banca pública estatal

Subir los impuestos a grandes corporaciones

Ampliar la cobertura de salud y reducir el costo de medicamentos

Invertir en transporte público y vivienda social

Proteger los derechos reproductivos de las mujeres

Baraka también cuestionó los beneficios fiscales a las grandes fortunas y propuso un estado donde “el costo de vida no asfixie a las familias trabajadoras”.

Candidatos demócratas Nueva Jersey: una interna ajustada

La carrera demócrata para suceder a Phil Murphy tiene a seis aspirantes para las elecciones de este año, según informó Associated Press:

Ras Baraka : alcalde de Newark, con una postura progresista en inmigración y políticas sociales.

: alcalde de con una postura progresista en inmigración y políticas sociales. Josh Gottheimer : congresista en ejercicio, enfocado en reducir impuestos y con una postura más moderada en inmigración.

: congresista en ejercicio, enfocado en reducir impuestos y con una postura más moderada en inmigración. Steve Fulop : alcalde de Jersey City, con un enfoque en reformas progresistas y crítico de las políticas de mano dura contra inmigrantes.

: alcalde de con un enfoque en reformas progresistas y crítico de las políticas de mano dura contra inmigrantes. Mikie Sherrill: congresista y exfiscal, busca equilibrar seguridad fronteriza con vías a la ciudadanía.

congresista y exfiscal, busca equilibrar seguridad fronteriza con vías a la ciudadanía. Sean Spiller : presidente del sindicato de maestros (NJEA, por sus siglas en inglés), prioriza temas laborales y educativos.

: presidente del sindicato de maestros (NJEA, por sus siglas en inglés), prioriza temas laborales y educativos. Steve Sweeney: expresidente del Senado estatal, con posturas más centristas y crítico de las políticas de santuario.

El mensaje progresista de Steve Fulop, atrae a la base demócrata X (@StevenFulop)

Estos candidatos competirán en las primarias demócratas de junio de 2025, y el ganador enfrentará al candidato republicano en las elecciones generales.

La contienda, según anticipó Politico, será una de las más competitivas en Nueva Jersey en la última década. Si bien Baraka cuenta con alta popularidad en Newark y respaldo de organizaciones progresistas, deberá ampliar su reconocimiento en los suburbios y el sur del estado, donde otros candidatos concentran sus apoyos.

“Nací siendo un perdedor”, dijo Baraka. “Cada vez que hacemos esto, vamos a ser los perdedores. No tenemos el dinero, no vamos a tener a los jefes del partido. No tenemos nada. Lo sabíamos cuando nos metimos en esto”.

En este contexto, pidió a los votantes “reimaginar a Nueva Jersey con una democracia más justa que su pasado” y prometió un gobierno que priorice la equidad en cada decisión presupuestaria.