Qué significa la visita de Barack Obama a Nueva Jersey: en medio de la carrera por la gobernación del estado

El 4 de noviembre de 2025 se celebrarán las elecciones en Nueva Jersey, en las que los votantes elegirán nuevo gobernador y vicegobernador, además de otros cargos estatales y locales. Frente al candidato republicano Jack Ciattarelli, la demócrata Mikie Sherrill obtuvo el respaldo del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien visitará el estado. ¿Qué significa este gesto para los comicios?

El apoyo de Obama a la candidata demócrata para la gobernación de Nueva Jersey

La carrera por la gobernación en Nueva Jersey se disputa entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli. En los últimos días de campaña, Obama expresó su apoyo a la actual miembro de la Cámara de Representantes y pretendería viajar al estado antes de los comicios.

Barack Obama mostró su apoyo a la candidata demócrata Mikie Sherrill en las elecciones de Nueva Jersey

La mañana del viernes 17 de octubre, el 44º presidente de Estados Unidos publicó un comunicado en el que mostró su respaldo a la candidata demócrata. “Hola, Nueva Jersey, soy Barack Obama y quiero hablarles sobre mi amiga Mikie Sherrill”, comenzó su discurso.

El expresidente hizo referencia a las propuestas de la campaña electoral de la demócrata y aludió a su trayectoria profesional y personal. “Es una madre que reducirá los costos para las familias de Nueva Jersey. Como fiscal federal y expiloto de helicóptero de la Marina, trabajó para mantener seguras a nuestras comunidades”, siguió.

En ese sentido, Obama resaltó la “integridad, garra y el compromiso” de Sherrill. Y concluyó: “Mikie es la opción correcta para su próxima gobernadora”.

Por su parte, la candidata en el estado agradeció el apoyo del demócrata e indicó que es “un honor” para ella tener a Obama en su equipo.

Sherrill mostró su agradecimiento a Obama por su respaldo X/@MikieSherrill

Qué implica la visita de Obama a Nueva Jersey antes de las elecciones a gobernador

Los últimos sondeos de intención de voto para los comicios en el estado registraron valores similares de apoyos entre ambos candidatos. La encuesta del 16 de octubre de Fox News indicó que Sherrill cuenta con el 50%, mientras que Ciattarelli posee el 45%. Si bien resultó en una diferencia de cinco puntos porcentuales, este intervalo se encuentra dentro del margen de error de la mediación.

Uno de los aspectos importantes que impactaron en las encuestas es la percepción de honestidad y de confianza. En ese contexto, la visita de Obama a Nueva Jersey podría repercutir en las alianzas de la demócrata y captar a votantes indecisos o que perdieron impulso en su elección. Según indicó NJ, los detalles del viaje del expresidente se conocerían la tarde del martes.

El republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill se enfrentan en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey Noah K. Murray� - FR171374 AP�

El actual gobernador de Nueva Jersey, Phill Murphy, sembró una división en el electorado, con el 47% de opiniones favorables y el 49% desfavorables, según el sondeo mencionado.

Mientras tanto, Sherrill vio reducida la percepción de honestidad por parte de los votantes, de 16 puntos a cinco. El respaldo de Obama, junto al también descenso de la imagen de su rival en los mismos términos, podrían derivar en un impulso a la campaña de la demócrata.

Fechas clave de las elecciones en Nueva Jersey

Los comicios permanecerán abiertos el 4 de noviembre de 6 horas a 20 hs. Mientras que el registro de votantes cerró el 14 de octubre, los electores recibirán su boleta a partir del día 22.

Posteriormente, el voto anticipado tendrá lugar entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, y la fecha límite para solicitar la boleta por correo es el 28 de este mes.