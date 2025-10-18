Elecciones en Nueva Jersey: una nueva encuesta muestra un último cambio en la carrera por la gobernación

El 4 de noviembre de 2025, Nueva Jersey elige al futuro gobernador y vicegobernador, entre otros cargos estatales y locales. Los sondeos más recientes anticipan una competencia reñida entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli.

Nueva encuesta muestra una contienda más ajustada en la gobernación de Nueva Jersey

Un nuevo sondeo realizado por Fox News entre electores registrados indicó un giro en la carrera por la gobernación. El estudio reveló que Sherrill obtiene el 50% de apoyo entre los votantes probables, mientras que Ciattarelli alcanza el 45%.

Mikie Sherrill obtiene la ventaja en las encuestas más recientes, aunque la diferencia con su oponente es estrecha Heather Khalifa� - FR172147 AP�

La diferencia de cinco puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de la medición, lo que sugiere que la competencia está prácticamente empatada.

A finales de septiembre, la distancia entre ambos candidatos era de ocho puntos y la demócrata llevaba la ventaja, por lo que el nuevo sondeo confirma una reducción significativa. La encuesta se desarrolló en un contexto de polarización, con niveles altos de entusiasmo en ambos partidos y un electorado dividido por temas económicos y de seguridad.

Cómo votan los distintos grupos demográficos en Nueva Jersey, según la encuesta

La encuesta de Fox News mostró un patrón de apoyo definido por afinidad partidista. El 92% de los republicanos respalda a Ciattarelli, mientras que el 89% de los demócratas apoya a Sherrill.

En cuanto al entusiasmo por sufragar, los simpatizantes conservadores expresaron un nivel ligeramente superior: el 69% de los partidarios dice estar muy motivado para acudir a las urnas, frente al 64% de los seguidores de la liberal.

El análisis por grupos demográficos indicó que Sherrill mantiene ventajas entre los votantes menores de 35 años, las mujeres de hasta 45 años, las personas con estudios universitarios, y las poblaciones negra e hispana. Ciattarelli, en cambio, obtiene su mayor respaldo entre los hombres blancos sin título universitario, los católicos, las personas de entre 55 y 64 años y los seguidores del movimiento MAGA.

El entusiasmo republicano y la consolidación de sus bases permitieron al candidato acortar la distancia en las últimas semanas. La tendencia sugiere que la participación efectiva de cada bloque será decisiva en la jornada electoral.

Jack Ciattarelli redujo la ventaja que le toma su oponente demócrata a poco menos de tres semanas de las elecciones X (@wildstein)

El efecto de las campañas negativas en la elección de gobernador en Nueva Jersey

Los ataques mutuos en las últimas semanas influenciaron en la valoración de ambos candidatos. La encuesta registró un descenso en las percepciones de honestidad y confianza.

En el caso de la demócrata, su índice de honestidad se redujo de un margen positivo de 16 puntos a solo cinco y su imagen favorable neta bajó de +10 a +2. El republicano también experimentó un deterioro y pasó de un margen positivo de 4 puntos en honestidad a uno negativo de -2.

Los analistas atribuyeron estos cambios al aumento de la publicidad negativa. Las acusaciones en torno al historial de Sherrill en la Academia Naval afectaron su percepción pública, mientras que el modo en que se difundieron los datos generó críticas hacia la campaña republicana.

Factores políticos que explican el estrecho margen electoral

El entorno político de Nueva Jersey combina una inclinación demócrata histórica con una creciente insatisfacción social, factores que redujeron la ventaja de Sherrill.

El estado mantiene una base azul estructural, lo que le da a la candidata una posición inicial favorable. Una proporción mayor de votantes se identifica con los liberales, y el presidente Donald Trump sigue siendo impopular entre la mayoría del electorado estatal, con un 54% de opinión desfavorable frente al 45% favorable, según la encuesta de Fox News.

Sin embargo, la insatisfacción con la situación del estado alcanza el 55%, y el gobernador saliente Phil Murphy, también demócrata, tiene evaluaciones divididas: 47% favorables y 49% desfavorables. Esta falta de respaldo al actual gobierno debilita el impulso partidario de Sherrill y abre espacio para que Ciattarelli capte votantes indecisos o descontentos.

Las elecciones en Nueva Jersey serán el 4 de noviembre de 2025 Noah K. Murray� - FR171374 AP�

Fechas clave y calendario electoral en Nueva Jersey 2025

El plazo para registrarse como votante en Nueva Jersey venció el 14 de octubre de 2025. Ahora, a partir del 22 de octubre, los ciudadanos recibirán las boletas de muestra, que permiten revisar los candidatos y las preguntas que aparecerán en la papeleta oficial.

El voto anticipado en persona se llevará a cabo entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, con centros abiertos de lunes a sábado de 10 a 20 hs y los domingos de 10 a 18 hs.

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es el 28 de octubre, mientras que los votantes en el extranjero podrán hacerlo hasta el 31 de octubre. Las solicitudes presenciales estarán disponibles hasta el 3 de noviembre a las 15 hs.

El día de los comicios generales será el martes 4 de noviembre de 2025, con urnas abiertas de 6 a 20 hs. Las juntas electorales de los condados tendrán hasta el 15 de noviembre para recibir formularios de corrección de boletas, y la Junta Estatal de Escrutadores certificará los resultados finales el 4 de diciembre.