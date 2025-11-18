Buenas noticias en Nueva York: el anuncio de la MTA sobre las nuevas tarjetas de transporte en la ciudad

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York dio un paso clave en la transición a su sistema de pago sin contacto, llamado “OMNY”. En específico, se ofrecen tarjetas gratuitas a los primeros usuarios que migren sus saldos de la antigua MetroCard.

Requisitos para conseguir gratis la tarjeta OMNY, ante el final de la MetroCard en Nueva York

A partir de las 8.00 hs del martes 18 de noviembre, los primeros 400 usuarios que se acerquen a cualquiera de los 16 Centros de Atención al Cliente distribuidos en el sistema de transporte del MTA y transfieran el saldo de sus antiguas MetroCards a las nuevas OMNY, recibirán la nueva tarjeta totalmente gratis.

Los 400 primeros usuarios que hagan esto podrán obtener una tarjeta OMNY completamente gratuita

Al hacerlo, la novedosa tarjeta OMNY se cargará con el mismo saldo restante de la MetroCard. Este anuncio del MTA se enmarca en la preparación para la desaparición definitiva del sistema anterior.

Shanifah Rieara, Directora de Atención al Cliente de la MTA, declaró: “Mientras nos preparamos para despedirnos de la MetroCard, queremos asegurarnos de que nuestros usuarios conozcan todos los recursos disponibles en nuestros Centros de Atención al Cliente, cuyo número está en aumento en todo el sistema de metro”.

La expansión de los Centros de Atención al Cliente para los viajeros de Nueva York

Como parte de esta estrategia de transición del sistema de pago del sistema de transporte urbano y metro de Nueva York, la MTA comenzó a fortalecer su red de apoyo al usuario.

En específico, hay 14 nuevos Centros de Atención al Cliente que se inaugurarán durante este año en diversas ubicaciones de distritos de la Gran Manzana como El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens.

La MetroCard será destituida a partir del 31 de diciembre de 2025

Estos sitios, que cuentan con agentes disponibles las 24 horas y los siete días a la semana, ofrecen servicios cruciales para los usuarios:

Asistencia con las nuevas máquinas OMNY.

Inscripción en los programas de Tarifas Justas y Tarifas Reducidas.

Información sobre el servicio, entre otras funciones.

La nueva atención para los usuarios: ubicaciones clave.

Dónde están los centros de atención del Metro de Nueva York para obtener la tarjeta OMNY gratis

Históricamente, el MTA proporcionaba estos servicios exclusivamente en 3 Stone Street, en el Bajo Manhattan. Pero ahora, la atención se acerca a los usuarios en muchas otras ubicaciones:

El Bronx

161 St-Yankee Stadium



Fordham Rd



Parkchester

Brooklyn

Atlantic Av-Barclays Ctr



Coney Island-Stillwell Av



Myrtle-Wyckoff Avs

Manhattan

34 St-Penn Station



125 St



168 St



Fulton St



Grand Central-42 St



Times Sq-42 St

Queens

Flushing-Main St



Jackson Hts-Roosevelt Av



Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport

Staten Island

St. George (open Monday to Friday from 5:30 a.m. to 9:00 p.m.)

OMNY va a reemplazar a Metrocard en Nueva York a partir de 2026 Freepik - Freepik

Cuándo dejará de funcionar la MetroCard del metro de Nueva York

La MTA acompañó el comunicado con la información sobre la baja de la MetroCard. La vieja tarjeta para el transporte se dejará de vender y distribuir el 31 de diciembre de 2025.

El sistema OMNY, que permite el pago de pasajes con billeteras digitales, tarjetas de crédito/débito sin contacto y las tarjetas OMNY, será el único método vigente en el año 2026.