Buenas noticias en Nueva York: quiénes son elegibles a la exención del impuesto de estacionamiento

En Nueva York, específicamente en el distrito de Manhattan, los conductores que utilizan estacionamientos deben pagar un impuesto de 18,375%. Sin embargo, si se cumplen algunos requisitos es posible aplicar para una exención impositiva.

Exención del impuesto de estacionamiento en Manhattan: requisitos para pagar menos

El Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York explica que la exención del impuesto de estacionamiento para residentes de Manhattan reduce en un 8% la contribución que deben pagar los residentes por alquilar un espacio para dejar su auto.

Para ser elegible y pagar solo el 10,375% de impuesto, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar el registro del vehículo a nombre del solicitante.

El rodado debe estar registrado a nombre de una persona cuya residencia principal sea Manhattan.

Debe tratarse de un espacio de estacionamiento alquilado a largo plazo, al menos durante un mes.

Solo aplica para vehículos de uso personal. Los comerciales, de alquiler o empresariales no pueden recibir el beneficio.

Si se cumplen los requisitos, debe realizarse la solicitud en la página de servicios en línea de la ciudad. No es necesario demostrar ciudadanía estadounidense, únicamente se solicita un comprobante de residencia en Manhattan.

Las autoridades de la ciudad se encargarán de revisar el caso y, de aprobarlo, enviarán por correo certificado un comprobante que especifica el mes en que entra en vigor la exención de impuestos.

El documento debe llevarse al estacionamiento para comenzar a gozar del beneficio. Los pagos realizados antes de presentar el certificado no están exentos y que no se pueden solicitar reembolsos. A su vez, el portal de la ciudad de Nueva York señala que, en caso de tener más de un vehículo, es posible agregarlos al certificado.

El certificado de excención de impuesto es específico por auto y estacionamiento Freepick

Finalmente, las autoridades de la ciudad advierten que cualquiera que obtenga o utilice indebidamente un certificado de exención de impuestos será sujeto a multas y sanciones.

Renovación del certificado de exención en Nueva York: plazos y cómo hacerlo

El certificado de exención de impuesto de estacionamiento para residentes de Manhattan tiene validez de dos años, posteriormente es necesario realizar la renovación.

Usualmente el propio Departamento de Finanzas envía una solicitud de renovación a los beneficiarios antes de la fecha de vencimiento de su certificado, de manera que tengan tiempo de llenarlo y devolverlo para no perder el beneficio. No obstante, el proceso también puede realizarse en línea.

El trámite es necesario también si hubo alguna modificación, por ejemplo, si cambia de operador de estacionamiento o de auto. La razón es que todos los certificados fiscales son específicos por vehículo y garaje.

El certificado de exención de impuestos de estacionamiento tiene validez de dos años Canva

Cómo se compone el impuesto de estacionamiento en Nueva York: tasas estatal, local y recargo de Manhattan

El Departamento de Impuestos y Finanzas de la Ciudad de Nueva York explica que los estacionamientos están sujetos al impuesto sobre las ventas de servicios.

El monto se calcula considerando un impuesto estatal del 4%; un impuesto local de la ciudad de Nueva York del 6% y un impuesto del distrito Metropolitano de Transporte de Pasajeros. Además, en el caso específico del distrito de Manhattan, se agrega un 8%.