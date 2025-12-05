A qué hora de Nueva York es el sorteo del Mundial 2026 hoy

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realiza hoy en Washington D.C. Durante esta jornada se conocerán como quedan definidos los 12 grupos del torneo más grande en la historia del fútbol, que tendrá lugar el año siguiente en Estados Unidos, Canadá y México. La transmisión del evento podrá verse en vivo desde Nueva York y el resto del mundo.

A qué hora ver el sorteo del Mundial 2026 desde Nueva York

El día de hoy, los fanáticos conocerán la definición de los grupos del Mundial 2026. El sorteo se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D.C., e iniciará a las 12.00 hs, en Nueva York (hora del este de Estados Unidos).

La sede del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos es el Centro Kennedy de Washington D.C. (FIFA)

La ceremonia estará a cargo de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA por sus siglas en francés), quién estará acompañado por autoridades de los tres países anfitriones, embajadores, entrenadores, delegaciones oficiales y aficionados de las 16 ciudades sede del torneo.

Dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026 desde EE.UU.

El sorteo se puede seguir a través de varios canales, explicó Telemundo. Los fanáticos pueden verlo en inglés por FOX; y en español por Telemundo, Universo y Peacock.

También, se puede seguir en vivo a través del streaming de Peacock, FIFA+, FIFA.com y YouTube de la FIFA.

Los 42 países que ya clasificaron de forma directa al Mundial fueron acomodados en cuatro bombos; el sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre (Facebook/FIFA World Cup)

Cómo es el sorteo del Mundial 2026 y cómo están compuestos los bombos

El sorteo contará con cuatro grupos de 12 equipos (48 en total), definidos por el Ranking FIFA al 19 de noviembre. De acuerdo a las nuevas reglas para la Copa del Mundo, ninguna confederación podrá cruzarse en la fase grupos, salvo la UEFA, que cuenta con el mayor número de selecciones europeas.

En el Bombo 1 están las cabezas de serie, es decir, los países anfitriones, más las nueve selecciones mejor clasificadas, que son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Para el caso de las selecciones anfitrionas, México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D), se definió que serán cabezas de grupo, por lo que no estarán dentro del sorteo y solo les resta saber a qué equipos deberán enfrentar de los bombos 2 al 4.

Los Bombos 2 y 3 están conformados por las 24 selecciones en estricto orden de su clasificación FIFA, mientras que en el Bombo 4 están últimas selecciones clasificadas, además de las seis plazas aún por decidir, correspondientes al repechaje intercontinental (dos) y a los playoffs de la UEFA (cuatro).

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 (FIFA)

De esta manera, los bombos para el sorteo de hoy son los siguientes:

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Calendario completo con horarios y sedes

La FIFA informó que el día siguiente al sorteo, es decir, este sábado 6 de diciembre, se determinará el calendario del Mundial 2026, con las sedes y los horarios de los 104 partidos.

El evento se transmitirá en vivo a nivel global, a las 12.00 (hora del este de Estados Unidos), desde Washington D.C.

El cronograma final se completará en marzo, tras la definición de las últimas seis plazas. La transmisión del calendario se podrá seguir en las plataformas oficiales de la FIFA, y el canal de YouTube del ente internacional.