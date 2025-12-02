Todos los equipos latinos clasificados al Mundial 2026: cuándo se juega en EE.UU., México y Canadá

Luego de que concluyeran las eliminatorias de todas las federaciones y a la espera de los repechajes, ya se conocen gran parte de los clasificados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Esta nueva edición de la Copa del Mundo, que se disputará entre junio y julio, contará con la presencia de nueve países latinos, aunque todavía podría sumarse uno más en la instancia de repesca.

La lista completa de países latinos clasificados al Mundial 2026

Las selecciones que ya tienen su boleto confirmado a la cita mundialista en Latinoamérica son nueve. Siete de ellos son hispanos, mientras que los dos restantes son Haití y Brasil.

Ya hay nueve países latinos clasificados al Mundial 2026

Este es el listado completo de los seleccionados latinos que tienen presencia asegura en el Mundial 2026:

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Haití

México

Panamá

En caso de hacer la distinción sobre países hispanos, la lista quedaría con ocho selecciones, ya que se sumaría España, mientras que se dejaría de tener en cuenta a Brasil y Haití.

Curazao clasificó al Mundial 2026 tras su empate ante Jamaica Ricardo MAKYN / AFP

En tanto, un caso particular es el de Curazao: aunque no es un país latino, obtuvo la clasificación al competir en las eliminatorias de Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Otro equipo latino puede sumarse en el repechaje

En el repechaje, que se disputará en México entre el 23 y el 31 de marzo, Bolivia puede obtener su boleto al Mundial 2026 y sumarse a la lista de países latinos clasificados.

El torneo también lo disputarán dos selecciones de la Concacaf: Jamaica y Surinam. En tanto, el cuadro lo completan Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo.

El equipo boliviano enfrentará a Surinam en semifinales, en búsqueda de avanzar a la gran final, donde espera Irak. Su objetivo es regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 1994.

las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y cómo quedaron los bombos

Hasta el momento, ya hay 42 selecciones clasificadas, de las 48 totales. Las seis restantes llegarán desde el repechaje intercontinental y el de Europa. Con todo esto, ya se conformaron los bombos para el sorteo, que se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Equipos clasificados al Mundial 2026 (FIFA)

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Cuándo y dónde se jugará el Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá: las sedes

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. América del Norte será anfitrión del torneo, aunque hay diferencias entre la cantidad de sedes con las que cuenta cada país.

Nueva Jersey, en Estados Unidos, será sede del Mundial 2206 con el MetLife Stadium picture alliance - picture alliance

En específico, EE.UU. tiene 11 ciudades que albergarán partidos del Mundial, mientras que en México son tres y en Canadá, dos. Según el sitio web oficial de la FIFA, estas serán las ubicaciones donde se disputarán encuentros:

Estados Unidos

Atlanta, Georgia : Mercedes Benz Stadium con capacidad para 71.000 personas.

: Mercedes Benz Stadium con capacidad para 71.000 personas. Boston, Massachusetts : Gillette Stadium (65.878 espectadores).

: Gillette Stadium (65.878 espectadores). Dallas, Texas : AT&T Stadium (80.000 fanáticos).

: AT&T Stadium (80.000 fanáticos). Houston, Texas : NRG Stadium (72.000 hinchas).

: NRG Stadium (72.000 hinchas). Kansas City, Kansas : Arrowhead Stadium (72.000 personas).

: Arrowhead Stadium (72.000 personas). Los Ángeles, California : Estadio SoFi (70.000 espectadores).

: Estadio SoFi (70.000 espectadores). Miami, Florida : Hard Rock Stadium (67.000 fanáticos).

: Hard Rock Stadium (67.000 fanáticos). East Rutherford, Nueva Jersey : MetLife Stadium, que fue sede de la final de la Copa América 2016 (82.500 hinchas).

: MetLife Stadium, que fue sede de la final de la Copa América 2016 (82.500 hinchas). Philadelphia, Pennsylvania : Philadelphia Stadium (69.000 personas).

: Philadelphia Stadium (69.000 personas). San Francisco, California : Levi’s Stadium (68.500 espectadores).

: Levi’s Stadium (68.500 espectadores). Seattle, Washington: Lumen Field (68.000 fanáticos).

México

Ciudad de México : Estadio Azteca (83.264 hinchas).

: Estadio Azteca (83.264 hinchas). Jalisco : Estadio Akron (46.000 personas).

: Estadio Akron (46.000 personas). Monterrey: Estadio BBVA (53.000 espectadores).

Canadá