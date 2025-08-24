¿A qué sabe la comida del Papa? El exchef del Vaticano revela sus secretos en su nuevo restaurante de Nueva York

Un reconocido chef que trabajó en el Vaticano abandonó Roma y ahora vive en Nueva York, donde abrió su primer restaurante. Tras años de experiencia en la cocina para Papas, celebridades y políticos, el público en general puede probar sus creaciones en 2025.

El restaurante en Nueva York que pertenece a un exchef del Vaticano

Salvo Lo Castro es un exchef del Vaticano que desde julio de este año abrió su primer restaurante en La Gran Manzana y cocina pasta al alcance de los neoyorquinos y turistas, según CBS News.

Salvo Lo Castro es el exchef del Vaticano que abrió su primer restaurante en Nueva York (Facebook/Salvo Lo Castro)

Su negocio, llamado CasaSalvo, se encuentra en el exclusivo barrio de SoHo, en Manhattan. “Nueva York es la capital del mundo, quería vivir en Nueva York y tener un restaurante aquí... Ahora mi sueño es realidad”, comentó.

Durante su experiencia como cocinero para dos Papas en el Vaticano, el chef creó recetas secretas inspiradas por la cocina de Sicilia, Roma.

Lo Castro compartió que pasa aproximadamente 18 horas dentro del restaurante y que sus empleados se convirtieron en una especie de familia. Además, explicó que se mantiene alejado de las redes sociales y de otras personas: “Solo hablo con la carne, el pescado y el pollo”, bromeó.

El chef Salvo Lo Castro junto a su equipo de trabajo en su nuevo restaurante CasaSalvo (Facebook/Salvo Lo Castro)

Así fue como Salvo Lo Castro trabajó para papas del Vaticano

El chef Salvatore es originario de Catania, Italia, y según lo que declaró a CBS, comenzó a trabajar en el Vaticano en 2000 y abandonó su puesto una década más tarde.

Durante todos esos años preparó la comida de figuras religiosas como el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI. Y dijo que normalmente el Sumo Pontífice era quien comía primero, antes que los invitados.

Ahora los neoyorquinos podrán probar los sabores que consumieron los papas, con los ingredientes de las salsas especiales traídas desde Sicilia, así como el queso parmesano importado, que según Lo Castro es “el oro de Italia”.

El restaurante CasaSalvo en Nueva York ofrece comida italiana y mediterránea, además de una experiencia de lujo (Facebook/Salvo Lo Castro)

El exchef del Vaticano compartió que la apertura de su primer restaurante en La Gran Manzana tuvo lugar en julio de 2025, y que durante los próximos días servirá especiales por motivo de la inauguración.

CasaSalvo es un restaurante de comida italiana y mediterránea que se ubica en la 195 Spring Street en la ciudad de Nueva York. Para visitar el lugar se requiere de una reservación que puede realizarse a través de su sitio web.

El chef también cuenta con un mercado y cafetería que está en la 52 St. en Broadway, donde venden granos importados y de especialidad de US$17,90 a US$29,50.

Quién es el chef Salvo Lo Castro y cuánto cuesta comer en su restaurante

El chef Salvatore tiene más de 25 años de experiencia en hoteles y restaurantes de cinco estrellas. Además, promete que su restaurante en Nueva York ofrece una experiencia de lujo y única.

CasaSalvo es el nuevo restaurante de comida italiana y mediterránea en Nueva York (Facebook/Salvo Lo Castro)

La misión del profesional de gastronomía es “acercar un trocito de mundo” a sus comensales, especialmente de su país de nacimiento y de la región del mediterráneo, y menciona que todo el menú fue creado por él mismo.

CasaSalvo también ofrece el servicio de chefs privados a domicilio, quienes ofrecen cenas clásicas de tres tiempos o degustaciones de hasta ocho tiempos, las cuales son preparadas al momento.

Los precios de los platillos van desde los US$140 hasta los US$300 por persona, en grupos de dos a cuatro personas, según su servicio de catering. El costo cambia de acuerdo con el tipo de paquete que se elija, aunque todos incluyen entrada, primer plato, plato principal y postre.