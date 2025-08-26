Adiós a las esperas por la licencia de conducir en El Bronx: la nueva oficina que promete trámites en 30 minutos en 2025

El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) anunció que una de las oficinas de El Bronx cerrará sus puertas en septiembre y será trasladada a una nueva locación más moderna. El objetivo es agilizar y facilitar los trámites para los solicitantes de las licencias de conducir en el distrito.

La nueva oficina del DMV estará en el Bronx Terminal Market

El DMV cerrará el 26 de septiembre la sede ubicada en 696 East Fordham Road y mudará la dependencia a una instalación más moderna en el tercer piso del centro comercial Bronx Terminal Market, en 610 Exterior Street, el 1° de octubre.

La nueva oficina se encontrará en el centro comercial Bronx Terminal Market y abrirá en octubre (Imagen archivo) Google maps/Wasim K

“Este es el último paso en el esfuerzo continuo del DMV por brindar a nuestros clientes el mejor servicio posible, mediante mejoras en nuestras oficinas de distrito para que puedan entrar y salir con la mayor rapidez posible”, afirmó Mark J.F. Schroeder, comisionado del DMV, de acuerdo a un comunicado oficial.

Al respecto, el comisionado aseguró que esta instalación será más moderna y eficaz. “La nueva ubicación del Bronx Terminal Market contará con una distribución mejorada que permitirá a nuestro personal gestionar las transacciones con mayor eficiencia”, destacó.

De acuerdo a las autoridades, la decisión de instalar la moderna sede en Bronx Terminal Market se debe en parte a su acceso directo a un centro de transporte público. La idea es que los ciudadanos que deban realizar sus trámites tengan más opciones de transporte. Además, destacaron que cuenta con un amplio estacionamiento, más grande que el de la oficina de Fordham Road, para quienes se acerquen con su automóvil.

La instalación tendrá tecnología moderna como un sistema de filas más funcional, pantallas más grandes y sistemas de audio mejorado para que los ciudadanos sepan cuándo es su turno.

La nueva oficina del DMV será más moderna y se podrán completar trámites en media hora Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

“La mayoría de las transacciones se podrán completar para que los clientes puedan entrar y salir en 30 minutos o menos”, aseguraron.

Además de albergar al DMV, la sede contará con una Oficina de Infracciones de Tránsito del Bronx (TVB, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las autoridades destacaron que habrá espacio para que ambas dependencias operen con “la máxima eficiencia”.

El DMV renueva sus oficinas para operar con mayor eficiencia

Desde el Departamento de Vehículos Motorizados explicaron que la nueva instalación está pensada para abordar problemas como la sobrepoblación y adaptarse mejor a los momentos de mayor demanda de turnos o trámites, como las citas adicionales para la solicitud de REAL ID.

“El objetivo al renovar o reubicar las oficinas del distrito es seguir cumpliendo con nuestra misión y visión de impulsar a los neoyorquinos de forma segura, protegida y profesional y cambiar la percepción del DMV”, sostuvo el organismo.

El DMV busca mejorar la experiencia de los residentes de Nueva York al sacar la licencia de conducir Freepik

La nueva sede de El Bronx y otras renovaciones que impulsa Nueva York forman parte de la iniciativa de transformación integral. El departamento busca modernizar su tecnología y optimizar sus opciones de atención al cliente para cambiar radicalmente la percepción que los neoyorquinos tienen del DMV.

“Como parte de ese plan, el enfoque es hacer que el departamento sea menos complicado para los clientes y empleados y proporcionar más formas para que los usuarios interactúen con el DMV”, señalaron.

Y concluyeron: “Es hacer que las transacciones y los servicios sean más simples para que los clientes tengan éxito la primera vez y no requieran una visita repetida”.