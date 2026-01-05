Adiós a los árboles de Navidad: cuándo y dónde será el festival Mulchfest 2026 de Nueva York

El árbol de Navidad es un elemento infaltable en los hogares de EE.UU. y el mundo durante las Fiestas, pero una vez que termina la temporada, muchas personas no saben qué hacer con los mismos. Para evitar que terminen en la basura, Nueva York puso en marcha el Mulchfest, un festival de reciclaje que se realizará en enero de 2026.

Cuándo es el festival Mulchfest de Nueva York para reciclar árboles de Navidad

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks) anunció la edición Mulchfest 2026, que permitirá a los residentes reciclar sus árboles de Navidad naturales de manera gratuita.

El Mulchfest termina el domingo 11 de enero (NYC Parks)

Según informó la dependencia, los árboles pueden llevarse a cualquier punto habilitado del Mulchfest entre el 26 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026.

Además, los neoyorquinos podrán participar del Chipping Weekend, que se realizará:

Sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026

Horario: de 10.00 a 14.00 hs

Durante ese fin de semana, los árboles serán triturados para convertirse en mantillo, que luego se utiliza como nutriente para parques y áreas verdes.

Las autoridades aclararon que cualquier árbol navideño natural es aceptado, siempre que cumpla con una condición clave:

Debe estar completamente libre de adornos, luces, clavos y redes.

El material reciclado será reutilizado para mejorar el suelo y nutrir nuevos pinos en la ciudad.

Dónde se puede llevar el árbol de Navidad para reciclarlo en Nueva York

NYC Parks difundió un listado de puntos de reciclaje en los cinco distritos. Algunos sitios solo reciben árboles, mientras que otros los trituran en el momento y entregan mantillo a los vecinos para usar en jardines.

Vecinos pueden ayudar a reciclar los árboles de Navidad en el Mulchfest (NYC Parks)

El Bronx

Bronx River House – Starlight Park (1490 Sheridan Boulevard). Astillado.

(1490 Sheridan Boulevard). Brook Park Community Garden (E 141st St. y Brook Ave.). Astillado.

(E 141st St. y Brook Ave.). Co-op City (Co-op City Blvd. y Bellamy Loop). Solo entrega.

(Co-op City Blvd. y Bellamy Loop). Crotona Park – Tennis House (Crotona Ave. y E 173rd St.). Solo entrega.

(Crotona Ave. y E 173rd St.). Ewen Park (Riverdale Ave. y W 231st St.). Astillado.

(Riverdale Ave. y W 231st St.). Pelham Bay Park (Middletown Rd. y Stadium Ave.). Solo entrega.

(Middletown Rd. y Stadium Ave.). Soundview Park (Story Ave. y Morrison Ave.). Astillado.

(Story Ave. y Morrison Ave.). St. James Park (W 192nd St. y Jerome Ave.). Solo entrega.

(W 192nd St. y Jerome Ave.). Van Cortlandt Park – Golf Course (Bailey Ave. y Van Cortlandt Park South). Astillado.

(Bailey Ave. y Van Cortlandt Park South). Williamsbridge Oval (Reservoir Pl. y Reservoir Oval). Solo entrega.

Brooklyn

Brooklyn Bridge Park – Pier 3 . Astillado.

. Cobble Hill Park (Clinton St. y Verandah Pl.). Astillado.

(Clinton St. y Verandah Pl.). Domino Park (River St. y South 3rd St.). Astillado.

(River St. y South 3rd St.). Fort Greene Park (Washington Park y Myrtle Ave.). Astillado.

(Washington Park y Myrtle Ave.). Maria Hernandez Park (Suydam St. y Knickerbocker Ave.). Astillado.

(Suydam St. y Knickerbocker Ave.). Marine Park (E 33rd St. y Ave. U). Astillado.

(E 33rd St. y Ave. U). McCarren Park (Lorimer St. y Driggs Ave.). Astillado.

(Lorimer St. y Driggs Ave.). McGolrick Park (Monitor St. y Driggs Ave.). Astillado.

(Monitor St. y Driggs Ave.). Owl’s Head Park (68th St. y Colonial Rd.). Astillado.

(68th St. y Colonial Rd.). Prospect Park – Park Circle at Parkside Ave. Astillado.

(Existen decenas de puntos adicionales de solo entrega en Brooklyn y otros distritos).

Para conocer todas las ubicaciones disponibles, NYC Parks recomienda consultar el mapa oficial del Mulchfest y elegir el punto más cercano.

Recogen árboles de Navidad en las aceras de Nueva York

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) informó que durante los días del Mulchfest también se recogerán árboles directamente desde las aceras, según el cronograma de cada vecindario.

También recogen árboles de Navidad en las aceras de Nueva York (NYC Parks)

Las personas también pueden inscribirse como voluntarios para poder ayudar con el reciclaje de los árboles, solo deben registrarse en el sitio oficial.