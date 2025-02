¿Adiós, Adams? Así fue el debate de precandidatos a la alcaldía de Nueva York

El foro de precandidatos a la alcaldía de Nueva York organizado por el sindicato municipal DC 37 se llevó a cabo este miércoles con una ausencia significativa: la de Eric Adams. El actual mandatario, quien enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción, decidió no asistir al evento por consejo de sus asesores legales y fue objeto de fuertes críticas por parte de sus oponentes.

Foro de precandidatos de Nueva York: por qué Adams no participó

El alcalde Adams se abstuvo de participar este miércoles en el debate de precandidatos a sucederlo en el cargo, en las primarias demócratas. El funcionario justificó su ausencia en el evento bajo argumentos legales y políticos. De acuerdo a sus propias palabras, consignadas por Telemundo, su abogado le recomendó mantenerse al margen de este tipo de encuentros hasta que la justicia resuelva si desestima el caso por corrupción en su contra.

El alcalde Eric Adams agradeció al gobierno federal por su medida, pero reiteró que todavía queda mucho por hacer en la ciudad de Nueva York Eric Adams/Facebook

“Dejemos que la corte haga este proceso”, dijo, mientras remarcó que aún queda “mucho tiempo en la campaña” y que habrá otros debates y foros públicos.

Críticas y reacciones por la ausencia de Adams en el debate

La inasistencia de Adams no pasó desapercibida. Este miércoles, cuando el director ejecutivo del sindicato DC 37, Henry Garrido, anunció que el alcalde no asistiría al evento, parte del público reaccionó con abucheos. “Cómo es posible que Adams no tenga el coraje, ni la valentía para hacerse presente”, se quejó José Negrón, uno de los asistentes al foro, en declaraciones al citado medio.

La situación fue aprovechada por otros de los precandidatos, que sí participaron del debate. Fue el caso de Brad Lander, actual interventor de la ciudad, quien se burló del mandatario al tomar la palabra. “Henry, por consejo de un abogado, estoy orgulloso de estar en el foro de alcaldes de DC 37 esta noche”, ironizó al tomar la palabra (ver transmisión en YouTube).

Luego, lanzó una crítica directa a Adams: “Si no puedes venir a pararte frente a las personas que hacen que esta ciudad funcione y responder a sus preguntas, entonces no deberías postularte para alcalde”.

“Ha demostrado mucha cobardía al no presentarse como había prometido”, le apuntó Jéssica Ramos, otra de sus contrincantes. A su turno, el resto de los precandidatos cuestionaron la decisión del demócrata de no asistir al foro, ya que coincidieron en que debía “dar respuestas”.

El otro motivo indirecto que dio Adams para justificar su ausencia

Si bien ante la prensa Adams dijo que no participaría del debate hasta tanto se resuelva su situación legal para faltar al foro, también dio otro motivo. Sin detallar nombres, el alcalde apuntó a la falta de participación de otros posibles contendientes, en alusión al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien aún no anunció oficialmente su candidatura, pero obtuvo apoyo de diversos sectores.

“Necesitamos que todos se presenten”, declaró Adams. “Ningún candidato debería poder quedarse al margen y enviar insinuaciones”, remarcó.

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo aún no anunció de forma oficial su candidatura a alcalde de la Ciudad, pero ya recibió apoyos para su postulación

La causa por corrupción que salpica a Eric Adams y su estrategia de defensa

El alcalde de Nueva York enfrenta acusaciones por presuntamente aceptar más de US$100 mil en donaciones ilegales y beneficios de viaje de un funcionario turco y otros interesados en obtener influencia política. Su defensa sostiene que las filtraciones de información desde el Departamento de Justicia perjudicaron su imagen pública y su derecho a un juicio justo.

El proceso legal contra Adams se convirtió en un factor clave en su estrategia electoral. Su defensa insiste en que las filtraciones dentro del Departamento de Justicia afectaron su imagen y cuestiona cómo se manejó el caso.

El abogado de Adams, Alex Spiro, argumentó que las filtraciones de correspondencia interna del DOJ fueron un caso de "mala praxis procesal"

En documentos judiciales recientes, sus abogados denunciaron que se divulgó de manera indebida una carta escrita por la entonces fiscal federal Danielle Sassoon. En el texto, dirigido a la fiscal general Pam Bondi, la funcionaria judicial explicaba por qué no debían retirarse los cargos contra Adams y revelaba que los fiscales tenían previsto acusarlo de obstrucción de la justicia.

Los abogados del alcalde calificaron la situación como un “escándalo” dentro del Departamento de Justicia. “El alcalde Adams fue procesado en los medios mucho antes de que hubiera una acusación formal”, afirmaron.

Mientras tanto, el juez a cargo del caso canceló un juicio que estaba previsto para abril y nombró a un abogado externo para analizar los próximos pasos. En paralelo, el Departamento de Justicia enfrenta una crisis interna luego de que varios fiscales renunciaran tras la decisión de altos funcionarios de desechar la causa.