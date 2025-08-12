J.B. Pritzker vs. Zohran Mamdani, la pelea menos pensada: “Los multimillonarios no deberían existir”

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, respondió a las críticas de Zohran Mamdani, candidato de la alcaldía de Nueva York, con relación a que los multimillonarios no debían existir. En una entrevista, sostuvo que los ingresos no determinaban “los valores de una persona”.

La respuesta de J.B. Pritzker a los dichos de Zohran Mamdani

El gobernador habló sobre los dichos de Mamdani durante su participación en el programa Meet the Press de NBC. Allí, remarcó que los valores del Partido Demócrata no tenían relación con la cantidad de dinero que tenía una persona.

“Cuanto dinero que tengas no determina tus valores. Soy un demócrata porque creo que todos debemos tener asistencia médica. Soy un demócrata porque sé que debemos defender nuestra democracia. No importan los ingresos económicos", determinó Pritzker en rechazo a los dichos de Mamdani.

Pritzker es el segundo político más rico de EE.UU. De acuerdo con Forbes, tiene un patrimonio neto de US$3700 millones frente a los US$5500 millones que posee Donald Trump.

Los dichos de Mamdani sobre los millonarios

La respuesta de Pritzker surgió meses después de las declaraciones del legislador en el mismo programa de NBC News. En esa entrevista, detalló que los “millonarios no debían existir” en un mundo de desigualdad.

“Francamente, es muchísimo dinero en un momento de tanta desigualdad", expresó el candidato para la alcaldía de Nueva York. “Lo que más necesitamos es igualdad en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo nuestro país”.

A raíz de esta crítica, Mamdani habló sobre sus planes de incrementar los impuestos a las personas más ricas que viven en la Gran Manzana.

“La razón por la que quiero aumentar estos impuestos al 1% más rico, las corporaciones más rentables, es para mejorar la calidad de vida de todos, incluidos aquellos que van a pagar impuestos”, explicó Mamdani. “Nuestra visión de gravar al 1% más rico de los neoyorquinos —los que ganan un millón de dólares al año o más— y nuestra propuesta de gravarlos solo con un 2% adicional, cuenta con un amplio apoyo, y seguiremos incrementándolo en los próximos meses”.

Zohran Mamdani y su relación con las élites de Nueva York

Los comentarios de Mamdani se produjeron al tiempo que algunas personas millonarias de Nueva York tomaran distancia del legislador. Bill Ackman, un gestor de fondos de cobertura, prometió el pasado 26 de junio que utilizaría sus ingresos para financiar a otro candidato en las elecciones por la alcaldía.

El gestor de fondos aseguró que las políticas de Mamdani serían desastrosas para Nueva York X/@BillAckman

“Si alguien está listo para levantar la mano, me encargaré de la recaudación de fondos. Esta es una oportunidad única para el candidato adecuado”, dijo Ackman a través de su cuenta de X.

En su descargo, consideró que pese a considerarlo como una persona “inteligente y elocuente”, sus políticas serían “desastrosas” para la ciudad.

El gestor consideró que las políticas de Zohran serían "desastrosas" en Nueva York ANGELA WEISS� - AFP�

“Zohran, con sus atractivas cualidades personales y habilidades de campaña, lo convierten mágicamente en el candidato del futuro", consideró el gestor. “Sin embargo, sus políticas serían desastrosas para la ciudad de Nueva York. El socialismo no tiene cabida en la capital económica de nuestro país".