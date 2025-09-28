Adiós Eric Adams: las razones que llevaron al alcalde de Nueva York a poner fin a su candidatura en la ciudad

El actual alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo 28 de septiembre, que no continuará en la carrera por la reelección. En las últimas semanas, recibió la presión de sus contrincantes y antiguos aliados para que claudicara como candidato.

Adams insistió en que seguiría postulándose y dijo que creía que los neoyorquinos le darían una segunda oportunidad para cumplir con su agenda. Sin embargo, este domingo decidió publicar un video en X en el que confirmó definitivamente su salida como candidato.

“Ha sido un honor para mí ser su alcalde, y me enorgullece decir que hace cuatro años logramos esa victoria y la convertimos en realidad, mejorando esta ciudad para quienes han sido defraudados por el gobierno”, destacó Adams.

Tras anunciar su decisión de hacerse a un lado de su candidatura independiente, Eric Adams también criticó a los medios de comunicación y los acusó de “socavar su campaña” y afirmando que la cobertura negativa sobre su administración complicó su capacidad para recaudar fondos.

La decisión de Adams de abandonar la contienda podría darle un condimento adicional a una campaña en la que irrumpió un candidato inesperado como el socialdemócrata Zohran Mamdani, quien protagonizó una contundente victoria en las primarias demócratas de junio sobre el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ahora corre como candidato independiente.

Medios estadounidenses difundieron que uno de los principales asesores de Donald Trump se reunió con Adams para hablar sobre posibles puestos en la administración del presidente X (@NYCMayor) - (AP foto/Evan Vucci)

Según información difundida por CNN, los aliados de Cuomo llevaban mucho tiempo detrás de Adams para que se retirara y así tener más posibilidades de ganar contra Mamdani en noviembre. El presidente Donald Trump expresó su opinión en la contienda y sugirió reducir el número de candidatos.

“Steve Witkoff, uno de los principales asesores de Trump, se reunió con Adams para hablar sobre posibles puestos en la administración del presidente”, refirió CNN.

Noticia en desarrollo.