Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos
Septiembre fue un nuevo mes favorable para Zohran Mamdani, quien sacó diferencias mayores a 20 puntos sobre Andrew Cuomo en varias de las consultas realizadas a votantes
En la carrera por la alcaldía, el demócrata Zohran Mamdani aparece con ventaja en los sondeos frente a figuras de peso como el exgobernador Andrew Cuomo, el republicano Curtis Sliwa y el actual alcalde Eric Adams. Sin embargo, detrás de los números se esconde un electorado profundamente dividido, que expresó su malestar con la dirección que tomó la ciudad y su demanda de un cambio profundo en la gestión política.
Fox News Poll: el avance de Mamdani en un escenario de descontento
Un estudio publicado el 24 de septiembre por Fox News, elaborado entre el 18 y el 22 del mismo mes, reveló que los neoyorquinos mantienen una visión pesimista sobre el rumbo de la ciudad.
Según el sondeo, un 62% manifestó estar insatisfecho con la dirección actual de Nueva York, un malestar compartido por demócratas, republicanos e independientes por igual. Este clima de frustración favoreció al candidato Mamdani, quien capitalizó la narrativa del cambio y se ubicó al frente con un margen de 18 puntos.
Los números principales del estudio señalaron:
- Zohran Mamdani: 45% de intención de voto entre registrados y 47% entre probables votantes.
- Andrew Cuomo: 27% en registrados y 29% en probables votantes.
- Curtis Sliwa: 11% en ambos casos.
- Eric Adams: 8% en registrados y 7% en probables votantes.
El detalle por segmentos mostró que Mamdani consolidó su base en los votantes muy liberales (79%), los menores de 35 años (61%), mujeres menores de 45 (60%), los demócratas en general (57%) y tanto entre la comunidad afroamericana como entre los hispanos (49% en cada grupo). Cuomo, en cambio, tuvo mayor fortaleza en el electorado judío (40%), en los blancos mayores de 45 años (37%), en los votantes de más de 65 (33%) y entre los moderados (31%).
Los republicanos se inclinaron de forma mayoritaria por Sliwa (41%), aunque una proporción significativa respaldó a Cuomo (32%) y apenas un 6% a Mamdani. Los independientes se dividieron: 26% para Mamdani, 23% para Cuomo y 14% para Adams y Sliwa.
Las preocupaciones de los votantes aparecieron claramente jerarquizadas: el 25% ubicó al crimen como el problema más urgente, seguido por el costo de vida (20%) y la falta de vivienda asequible (17%). Los republicanos priorizaron el delito (50%), mientras que los demócratas se distribuyeron entre inflación (23%), seguridad (19%) y vivienda (19%).
Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York
Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.
Encuesta Fox News (18-22 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 27%
- Adams 8%
- Sliwa 11%
Encuesta Suffolk (16-18 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 25%
- Adams 8%
- Sliwa 9%
Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 6%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 44%
- Cuomo 30%
Encuesta Marist (8-11 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 17%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
Encuesta Emerson (7-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 7%
- Sliwa 10%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 47%
- Cuomo 40%
Encuesta Quinnipiac University (4-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 23%
- Adams 12%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
- Sliwa 17%
Encuesta Siena College (2-6 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos
- Mamdani 46%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 48%
- Cuomo 44%
Más notas de Elecciones en NYC y NJ
Seguí leyendo
Características y valores. Cuál es el precio de una casa móvil en Estados Unidos en septiembre de 2025
Adiós al sueño americano. El mexicano que junto a su esposa argentina abandonó EE.UU. para reiniciarse en Oaxaca
Información oficial. A cuántos países se puede viajar con pasaporte estadounidense sin necesidad de visa
- 1
Adiós al sueño americano: el mexicano que abandonó EE.UU. junto a su esposa argentina para recomenzar en Oaxaca
- 2
¿Qué significa no soñar?: una experta en psicología revela el síndrome que lo causa
- 3
Buenas noticias en Texas: Greg Abbott anunció una millonaria inversión para mejorar un aeropuerto y el trabajo local
- 4
Rebelión del DHS en California: desafía a Gavin Newsom y afirma que no cumplirá con su nueva ley