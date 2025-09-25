LA NACION
Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Septiembre fue un nuevo mes favorable para Zohran Mamdani, quien sacó diferencias mayores a 20 puntos sobre Andrew Cuomo en varias de las consultas realizadas a votantes

Mamdani sigue arriba de Cuomo en todas las encuestas
En la carrera por la alcaldía, el demócrata Zohran Mamdani aparece con ventaja en los sondeos frente a figuras de peso como el exgobernador Andrew Cuomo, el republicano Curtis Sliwa y el actual alcalde Eric Adams. Sin embargo, detrás de los números se esconde un electorado profundamente dividido, que expresó su malestar con la dirección que tomó la ciudad y su demanda de un cambio profundo en la gestión política.

Fox News Poll: el avance de Mamdani en un escenario de descontento

Un estudio publicado el 24 de septiembre por Fox News, elaborado entre el 18 y el 22 del mismo mes, reveló que los neoyorquinos mantienen una visión pesimista sobre el rumbo de la ciudad.

Según el sondeo, un 62% manifestó estar insatisfecho con la dirección actual de Nueva York, un malestar compartido por demócratas, republicanos e independientes por igual. Este clima de frustración favoreció al candidato Mamdani, quien capitalizó la narrativa del cambio y se ubicó al frente con un margen de 18 puntos.

Una nueva encuesta de Fox News lo puso a Mamdani 18 puntos arriba de Cuomo
Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York

Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.

Encuesta Fox News (18-22 de septiembre)

Escenario de cuatro candidatos:

  • Mamdani 45%
  • Cuomo 27%
  • Adams 8%
  • Sliwa 11%

Encuesta Suffolk (16-18 de septiembre)

