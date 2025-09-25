Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Los números principales del estudio señalaron:

Zohran Mamdani : 45% de intención de voto entre registrados y 47% entre probables votantes.

: de intención de voto entre registrados y 47% entre probables votantes. Andrew Cuomo : 27% en registrados y 29% en probables votantes.

: en registrados y 29% en probables votantes. Curtis Sliwa : 11% en ambos casos.

: en ambos casos. Eric Adams: 8% en registrados y 7% en probables votantes.

El detalle por segmentos mostró que Mamdani consolidó su base en los votantes muy liberales (79%), los menores de 35 años (61%), mujeres menores de 45 (60%), los demócratas en general (57%) y tanto entre la comunidad afroamericana como entre los hispanos (49% en cada grupo). Cuomo, en cambio, tuvo mayor fortaleza en el electorado judío (40%), en los blancos mayores de 45 años (37%), en los votantes de más de 65 (33%) y entre los moderados (31%).

Los republicanos aún se inclinan por Sliwa, antes que impedirle la llegada al cargo ejecutivo a Mamdani Instagram de Curtis Sliwa

Los republicanos se inclinaron de forma mayoritaria por Sliwa (41%), aunque una proporción significativa respaldó a Cuomo (32%) y apenas un 6% a Mamdani. Los independientes se dividieron: 26% para Mamdani, 23% para Cuomo y 14% para Adams y Sliwa.

Las preocupaciones de los votantes aparecieron claramente jerarquizadas: el 25% ubicó al crimen como el problema más urgente, seguido por el costo de vida (20%) y la falta de vivienda asequible (17%). Los republicanos priorizaron el delito (50%), mientras que los demócratas se distribuyeron entre inflación (23%), seguridad (19%) y vivienda (19%).