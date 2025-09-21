¿Adiós Kathy Hochul? Cuándo termina el mandato de la gobernadora demócrata de Nueva York
La mandataria estatal finalizará su ciclo dentro de dos años, pero buscará la reelección
- 3 minutos de lectura'
La gobernadora demócrata Kathy Hochul asumió su mandato en 2021, luego de que su antecesor Andrew Cuomo renunciara, y marcó historia: se convirtió en la primera mujer en gobernar el estado de Nueva York. Su gestión terminará a comienzos de 2027, aunque ya confirmó que buscará la reelección.
Cuándo finaliza el mandato de la gobernadora Kathy Hochul en Nueva York
La demócrata Kathy Hochul asumió como la gobernadora interina el 24 de agosto de 2021, luego de que Andrew Cuomo renunciara a su cargo envuelto en acusaciones por acoso sexual. Finalmente, fue elegida en las elecciones de noviembre de 2022 con el 53% de los votos frente al republicano Lee Zeldin, quien ahora dirige la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
La Constitución de Nueva York establece que los mandatos estatales tienen una duración de cuatro años y no hay límites de reelección. Así, se espera que la gestión de Hochul frente al estado termine el 1° de enero de 2027.
En julio de 2024, la gobernadora confirmó que buscará la reelección en los comicios estatales programados para el 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, primero deberá disputarse la candidatura con su propio vicegobernador, Antonio Delgado, en las primarias demócratas de junio de ese año.
Ambos dirigentes habían mostrado diferencias en ciertas decisiones políticas. Incluso, en febrero Delgado anticipó que no acompañaría a Hochul en su campaña por la reelección. Cuatro meses después dio por terminada la relación al anunciar su propia candidatura: “Lo que necesitamos aquí en Nueva York es un liderazgo audaz, decisivo y transformador”, afirmó el vicegobernador.
Kathy Hochul confirmó que buscará su reelección: cuál es el panorama
La gobernadora Hochul supo mantener un alto perfil, fundamentalmente gracias a sus enfrentamientos con la administración de Donald Trump, entre los que se destacan los cuestionamientos a las políticas que afectan a migrantes trabajadores y su triunfo en la denuncia contra el bloqueo republicano al plan de tarifas de congestión de la ciudad de Nueva York.
Si bien en los análisis recientes la mandataria se posiciona como la favorita de los demócratas y le saca una ventaja a los republicanos, sus grandes inversiones destinadas a mejoras de seguridad, infraestructura y asistencia social todavía no parecen suficientes para terminar de potenciar su imagen.
Recientemente, la gobernadora decidió respaldar públicamente al candidato demócrata Zohran Mamdani, que es uno de los favoritos para obtener la alcaldía este año de la ciudad de Nueva York. En la contienda también está el actual alcalde demócrata Eric Adams, quien busca la reelección como candidato independiente, y Andrew Cuomo.
“He escuchado a un líder que comparte mi compromiso con una Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de todas las familias”, escribió Hochul en una columna de opinión publicada en The New York Times el 14 de septiembre. Como las elecciones a la gobernación todavía se proyectan en un futuro mediano, los analistas políticos señalan que todo puede cambiar tanto en los escenarios demócratas como republicanos.
