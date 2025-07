Nueva encuesta revela cómo cae la popularidad de Kathy Hochul en Nueva York: ¿tiene chances de ser reelecta?

A poco más de un año para que comiencen las primarias demócratas de cara a las elecciones para gobernador de 2026 en el estado de Nueva York, una nueva encuesta reveló datos clave sobre el panorama político en el que se encuentra Kathy Hochul. Aunque la mandataria demócrata mantiene una ventaja considerable frente a sus posibles contrincantes republicanos, los números esconden un estancamiento preocupante que podría complicar su camino hacia la reelección.

Hochul no logra superar el umbral del 50% en intención de voto

Los datos más recientes del sondeo, publicado este 1° de julio por el Siena College Research Institute, mostraron que Hochul lidera a cada uno de sus potenciales rivales republicanos por márgenes que oscilan entre 20 y 25 puntos porcentuales. No obstante, la gobernadora no alcanzó en ninguno de los escenarios el 50% de las preferencias, mientras más de un cuarto del electorado aún no definió su voto.

Encuesta Siena revela vulnerabilidad de Hochul: aunque lidera por 20-25 puntos frente a republicanos, no supera el 50% de intención de voto y un tercio del electorado permanece indeciso a un año de las primarias (Marc A. Hermann / MTA)

El director del instituto, Don Levy, explicó: “Aunque las ventajas iniciales parecen amplias, Hochul no llega al número mágico del 51% en ningún enfrentamiento. Además, entre una cuarta parte y un tercio de los votantes no ha elegido entre los candidatos”.

Según los escenarios evaluados por el sondeo:

Frente a Mike Lawler , Hochul obtuvo un 44% contra un 24%.

, Hochul obtuvo un 44% contra un 24%. Contra Bruce Blakeman , la diferencia fue de 44% a 19%.

, la diferencia fue de 44% a 19%. En el cruce con Elise Stefanik, la mandataria se impuso 47% a 24%.

A pesar de esas ventajas, los porcentajes de indecisos se mantienen altos. Aunque Hochul mostró una ventaja de entre 50 y 60 puntos entre votantes demócratas, pero quedó por debajo entre los republicanos, donde perdió por márgenes de entre 34 y 40 puntos. En cuanto a los independientes, los márgenes a su favor fueron más estrechos: entre siete y 14 puntos.

El respaldo a Hochul dentro del Partido Demócrata

Dentro de las filas demócratas, Kathy Hochul mantiene una posición dominante. Si las primarias se celebraran en este momento, obtendría un 49% de apoyo, muy por delante del vicegobernador Antonio Delgado (12%) y del congresista Ritchie Torres (10%). Estos resultados se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto a la medición de mayo.

Hochul acumula 47% de opiniones negativas (frente a 42% favorables), lo que muestra una leve mejoría desde octubre 2024 cuando su desaprobación alcanzaba el 51% Archivo

Don Levy advirtió que, a pesar de las ventajas, hay un nivel preocupante de desconocimiento hacia sus posibles adversarios dentro del partido: “Más de la mitad de los votantes demócratas aún no conocen lo suficiente a Delgado ni a Torres como para opinar sobre ellos”.

Delgado presentó un nivel de imagen positiva del 24% frente a un 18% negativa, mientras que Torres alcanzó un 22% de favorabilidad contra un 18% de rechazo. Ambos quedaron lejos del nivel de exposición y reconocimiento de Hochul.

Imagen pública de Kathy Hochul: más rechazo que aprobación

Uno de los datos más llamativos de la encuesta fue la evolución de la imagen de Kathy Hochul, que mostró una tendencia sostenida a la baja. En junio de 2025, la gobernadora registró una favorabilidad del 42% frente a un 47% de opiniones negativas, una leve caída respecto al 44-46% de mayo.

El rechazo a su figura pública menguó desde el año pasado. En octubre de 2024, apenas un 36% tenía una imagen favorable de ella, mientras que el 51% la valoraba negativamente. Estos niveles de desaprobación, aunque levemente reducidos en los meses siguientes, representan un obstáculo serio para su consolidación como líder indiscutida del oficialismo.

En cuanto a su gestión, el 50% de los votantes aprueba el trabajo de Hochul, mientras que el 45% lo desaprueba. Estas cifras apenas se movieron desde mayo. En otro indicador relevante, solo el 37% dijo estar dispuesto a votar nuevamente por ella, mientras que un contundente 55% aseguró que preferiría “a otra persona”.

De la vereda de enfrente, los nombres republicanos para ganarle la gobernación a Hochul tienen un alto porcentaje de desconocimiento entre la ciudadanía Darren McGee - Foto Darren McGee/ Office of Governor Kathy Hochul

Los candidatos republicanos de Nueva York: poco conocidos, pero con margen para crecer

Por el lado republicano, la congresista Elise Stefanik lidera con comodidad frente a sus rivales internos. Un 35% de los votantes del Partido Republicano dijo que la apoyaría en una primaria, frente al 18% que eligió a Mike Lawler y apenas un 7% que optó por Bruce Blakeman.

Sin embargo, todos los postulantes conservadores enfrentan un desafío significativo: la falta de reconocimiento a nivel estatal.