Adiós turistas: la popular playa de Nueva York que prohibió los alquileres vacacionales de fin de semana

La pequeña comunidad costera de Southampton, en los Hamptons, tomó una decisión drástica: restringir la llegada de turistas de fin de semana en sus playas. Desde ahora, los visitantes que quieran alquilar una vivienda en esta localidad del estado de Nueva York tendrán que hacerlo por un mínimo de 14 días.

La nueva regla en Southampton: no más turismo de fin de semana

La junta directiva del del Village of Southampton aprobó una medida que apunta a reducir las fiestas y despedidas de solteros que, según los residentes de la comunidad, alteran la tranquilidad del lugar.

No más turismo de fin de semana en las playas de Southampton Tripadvisor

La ordenanza entró en vigor después del Labor Day de este año. El cambio fue aprobado por cuatro votos contra uno, con un objetivo claro: ponerle un freno a los fines de semana repletos de turistas y fiestas.

De esa manera, la localidad se sumó a otras comunidades de Long Island que ya habían impuesto restricciones similares.

El nuevo límite de alquileres no afecta a los propietarios que usan sus casas como residencia estacional, pero sí cambia las reglas para turistas que antes podían dividir los gastos entre amigos para pasar estancias cortas frente al mar.

El alcalde de Southampton celebró la nueva ley antituristas: “Contribuirá a la paz”

El alcalde William “Bill” Manger Jr. defendió la decisión y explicó en diálogo con Daily Mail que él mismo fue testigo del descontrol que se vivía en la zona. “Todos los fines de semana había muchas despedidas de solteros. Son personas que entran y salen y no tienen ningún interés en la comunidad”, dijo.

Con la nueva regla, que impone un piso de dos semanas para alquilar una vivienda en la zona, se busca desalentar a quienes solo pueden pagar una casa por unos días. En esta localidad, la renta semanal puede superar los 10.000 dólares.

Muchos residentes de Southamptons celebran la restricción turística Tripadvisor

Las autoridades confían en que la temporada de 2026 será distinta. “Contribuirá a la paz de la zona”, consideró Manger.

Qué dicen los vecinos de Southampton sobre la restricción turística: “Encantados”

Los vecinos de Southampton se mostraron satisfechos con la medida. Según Manger, “están encantados de que se hayan eliminado las interrupciones” que alteraban la paz del lugar y de que se proteja la identidad de la comunidad.

Las quejas más usuales de los residentes contra los turistas que llegaban cada fin de semana apuntaban al ruido, el tráfico y la dificultad para acceder a las playas o incluso a los comercios.

Los comerciantes temen que la medida afecte sus ingresos, principalmente en temporada baja Tripadvisor

“Debido a las multitudes, se tardaba una hora en llegar desde Bridgehampton a Southampton y ese debería ser un viaje de 15 minutos como máximo. No puedes usar las playas, no puedes ir a las tiendas, no puedes conducir. Te conviertes en prisionero de la casa que alquilaste o de la que eres propietario”, explicó Paul Brennan, vecino de la localidad.

Los perjudicados por la medida: agentes inmobiliarios y comercios

No todos celebraron la nueva norma. Varios agentes inmobiliarios y dueños de pequeños comercios expresaron preocupación por la caída de ingresos. Nate Grome, corredor de bienes raíces, advirtió: “Tengo clientes y sé que hay pequeñas empresas que piensan diferente que los residentes locales”.

Además, los comercios de la zona suelen depender del flujo de turistas de fin de semana, en especial fuera de la temporada alta. “Restaurantes, tiendas, puestos de productos agrícolas y algunas posadas y cafés me han dicho que les preocupa la menor cantidad de visitas durante los fines de semana, fuera de temporada”, explicó Grome.