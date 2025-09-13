Es de Puerto Rico, visitó Nueva York y descubrió una playa que “es mejor que las de Miami”

Airelis, una joven puertorriqueña que viajó a Nueva York, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar que la Gran Manzana no solo ofrece rascacielos y museos, sino también hermosas playas que, según ella, superan a las de Miami y que conquistan a sus visitantes con el color azul del agua.

Cómo es Ocean Beach, una playa increíble cerca de Manhattan

La joven influencer contó en un video que subió a su cuenta de Tiktok que había descubierto Ocean Beach, una playa cercana a Manhattan con “agua azul”, que describió como “mejor que las de Miami”.

Esta es la playa cerca de Nueva York es mejor que las de Miami

“No puedo creer que encontré una playa en la ciudad de Nueva York”, expresó entusiasmada. Airelis mostró cada paso del recorrido para quienes quieran llegar desde Nueva York. Según explicó, se puede salir desde Penn Station o desde Grand Central. “El viaje en tren hasta el barrio Jamaica cuesta alrededor de 30 dólares ida y vuelta”, comentó.

Si se va en auto, Ocean Beach está a dos horas de Manhattan GoogleMaps

Desde allí tomó otro tren hasta Bay Shore. Luego caminó unos 17 minutos para alcanzar el ferry que la llevó hasta Fire Island. “Importante: tienes que estar pendiente del ferry, de los trenes y de todo para que lo sincronices y no tengas que esperar tanto”, recomendó.

Cómo es Ocean Beach, la playa en Fire Island, Nueva York

El viaje en ferry dura unos 20 minutos y termina en Ocean Beach, una pequeña villa de Fire Island. “Es un pueblito que no tiene ningún auto. Caminas diez minutos y llegas a la playa más hermosa”, señaló. Según consideró, su principal belleza radica en que allí el mar “es azul”.

Según la web oficial Village of Ocean Beach, esta localidad se presenta como la “capital no oficial” de Fire Island. Con apenas 800 metros de ancho y más de 50 kilómetros de largo, la isla combina playas con restaurantes, galerías de arte, tiendas y un ambiente sin tráfico vehicular.

Ocean Beach, playa y relax a una hora de Manhattan Web; villageofoceanbeach.org

Qué hacer en Ocean Beach, Nueva York

La joven puertorriqueña recomendó aprovechar la visita con tiempo suficiente, ya que se pueden realizar muchas actividades. “Puedes comer, te puedes relajar, es como en un mundo aparte”, señaló.

Es que Ocean Beach no solo ofrece arena blanca y agua azul. La villa de Fire Island organiza conciertos al aire libre, festivales de cine, actividades deportivas como tenis y béisbol, y ferias artesanales.

Además, la comunidad cuenta con posadas, alojamientos con desayuno y una vida nocturna activa durante la temporada alta de verano boreal.

Mar azul, playas tranquilas y una villa sin autos, en Ocean Beach Web: villageofoceanbeach.org

Ocean Beach, una comunidad sin autos en contacto con la naturaleza

Uno de los atractivos que más impacta en los visitantes es que en la villa no se permiten autos. La circulación se da únicamente a pie o en bicicleta, salvo para los servicios esenciales. De esa manera, el destino logra mantener una atmósfera relajada, segura y sin contaminación.

A solo una hora de Manhattan y a media hora en ferry desde Bay Shore, Ocean Beach se consolida como un destino ideal para escapadas de fin de semana o incluso para visitas relámpago de un solo día.