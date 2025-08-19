Avanza el plan de Kathy Hochul en las escuelas de Nueva York: habrá restricciones desde el otoño 2025

La gobernadora Kathy Hochul avanza con una medida que cambiará la vida diaria de los estudiantes de Nueva York. Desde el ciclo 2025-2026, quedará prohibido el uso de celulares y otros dispositivos con acceso a internet en las escuelas públicas durante toda la jornada escolar. El objetivo es crear aulas libres de distracciones, mejorar la concentración y proteger la salud mental de los alumnos.

La ley estatal impulsada por Kathy Hochul con impacto directo en las aulas

La política forma parte de una ley estatal aprobada el 9 de mayo que obliga a restringir los dispositivos personales en primarias y secundarias. “Al investigar, estudiar estas tendencias y hablar con innumerables padres y estudiantes sobre lo que está sucediendo en sus vidas, sé que vamos por buen camino. Y la historia nos recordará y dirá: ‘Es una pena que haya tardado tanto’”, expresó Hochul, según Spectrum News.

La medida entrará en vigor en otoño (boreal) de 2025 Freepik

De acuerdo a ABC News, el plan se aplicará a teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tabletas, iPads, computadoras portátiles y hasta sistemas portátiles de música y entretenimiento. Solo quedarán habilitados los dispositivos que la propia escuela entregue a los alumnos para actividades académicas.

La norma, que también se aplica en otros estados con ligeras diferencias, establece que los estudiantes podrán llevar sus dispositivos hasta la escuela, pero deberán guardarlos al ingresar y mantenerlos apagados hasta el final de la jornada.

Cada institución diseñará su propia política interna sobre almacenamiento, siempre dentro del marco del estatuto. Entre las opciones figuran casilleros personales, fundas de seguridad o cubículos. Según el reglamento oficial, las mochilas no podrán usarse como única forma de resguardo, salvo que los dispositivos estén dentro de bolsas especiales.

Hochul, quien en una entrevista con Spectrum News dijo que su objetivo es que “los niños tengan mentes saludables”, afirmó: “Al mismo tiempo que aumentaba el uso de teléfonos móviles en las escuelas, fue entonces cuando las empresas de redes sociales desarrollaron, promovieron e impulsaron con fuerza los algoritmos. Así que los detuvimos el año pasado. Les dijimos: ‘Ya no se puede seguir monetizando la salud mental de nuestros hijos, exponiéndolos a eso’. Pero siguen pasando todo el día pegados al teléfono. Y así, creo que esto va a cambiar lo que estamos haciendo aquí”.

Prohibición de celulares en las escuelas de Nueva York: excepciones a la nueva normativa

Las escuelas aplicarán excepciones en situaciones puntuales. Estudiantes con afecciones médicas podrán usar glucómetros u otros dispositivos necesarios. También habrá permisos para programas de traducción, actividades educativas aprobadas, planes de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), Planes 504 y casos de emergencia informados por los padres.

La medida se desprende de una ley estatal impulsada por Kathy Hochul y sancionada en mayo de este año Hans Pennink - FR58980 AP

Los cuidadores de estudiantes podrán solicitar autorización especial mediante un psicólogo, trabajador social o consejero escolar. La política también contempla excepciones cuando la ley federal, estatal o local así lo exija.

Según la gobernadora, cerca del 90% de los distritos escolares, escuelas chárter y BOCES ya presentó sus planes de restricción antes de la fecha límite del 1° de agosto. Restan alrededor de 100 escuelas que deberán aprobar sus políticas en reuniones de junta. Según Local SYR, el gobierno estatal publicará un registro con los planes de cada distrito y pedirá un informe de resultados a más tardar el 1° de septiembre de 2025.

Nueva York: los detalles de la prohibición de celulares en las escuelas

El estado incluyó 13,5 millones de dólares en su presupuesto para que las escuelas compren fundas u otros elementos de almacenamiento. A su vez, la ciudad de Nueva York asignó US$25 millones adicionales para aplicar la norma en las 1600 escuelas públicas de los cinco distritos, informó CBS News.

Cada escuela deberá comunicar su reglamento a las familias al inicio del ciclo escolar o al momento de la matrícula. En campus compartidos, las autoridades deberán coordinar normas comunes para todos los establecimientos.

Cada escuela deberá definir la modalidad de la restricción (AP Foto/Andre Penner) Andre Penner - AP

El estatuto obliga a cada escuela a ofrecer al menos un método de contacto directo para que los padres se comuniquen con sus hijos durante emergencias. También deberán permitir que los estudiantes realicen llamadas urgentes a través de líneas escolares.

Si un padre notifica una emergencia específica, el estudiante podrá usar su propio dispositivo para comunicarse. En situaciones graves, el personal escolar se encargará de informar a las familias.

Sin celulares en las escuelas: las sanciones y medidas disciplinarias ante el incumplimiento

El incumplimiento de la prohibición no derivará en suspensiones automáticas, pero sí en sanciones progresivas. El Código de Disciplina de NYCPS prevé intervenciones que van desde reuniones con los padres hasta la confiscación de dispositivos. En casos de negativa reiterada a guardar un aparato, el estudiante podría ser suspendido. Las reglas también indican que las calificaciones no podrán reducirse por infracciones relacionadas con el uso de celulares.