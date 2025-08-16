Billy Joel anuncia el cierre de su popular tienda de motocicletas y museo de Nueva York
El lugar funcionaba como un museo donde exhibe su colección personal; estas son las fechas en las que dejará de operar
La tienda del cantante y compositor Billy Joel en Nueva York, llamada 20th Century Cycles, cerrará sus puertas después de 15 años de servicio. El recinto ubicado en Long Island mostraba la colección privada de motocicletas del famoso, en la que destacaban modelos muy costosos y algunos con características raras en sus diseños.
Qué pasará con la tienda de motocicletas de Billy Joel en Nueva York
La reconocida tienda de Oyster Bay fue de las más populares de Long Island, el famoso compartió hace varios años que creció cerca del lugar en donde está el local, por lo que también buscaba que los visitantes al negocio se interesaran en el pueblo, según CBS News.
Muchos de los habitantes de esta comunidad lamentaron el cierre 20th Century Cycles y mencionaron que era normal ver a Joel en el lugar, algunos incluso pudieron conocer al artista dentro del local.
Las piezas de motocicletas serán vendidas durante las próximas semanas, mientras tanto, el también museo solo abrirá sus puertas los días sábados y domingos hasta finales de agosto.
Aún no se da a conocer la fecha del cierre definitivo de la tienda, pero el pueblo de Oyster Bay incluso nombró Billy Joel Way a un tramo de la calle en la que está ubicado el negocio, cosa que no cambiará, pese a la clausura, según el supervisor municipal Joseph Saladino.
El diagnóstico que llevó a Billy Joel a mudarse de Nueva York a Florida
El intérprete de Uptown Girl fue diagnosticado con una enfermedad cerebral. A partir de esta noticia, el famoso canceló las presentaciones de su próxima gira y también puso a la venta su propiedad en Long Island con el propósito de mudarse a Florida.
La hidrocefalia normotensiva es la enfermedad que aqueja al cantante de 76 años de edad, quien tenía programados conciertos en el Reino Unido y en Estados Unidos hasta julio de 2026.
El diagnóstico de Joel causó preocupación en muchos de sus fans, pues según el equipo del artista, se trata de un trastorno cerebral que ocasiona problemas de equilibrio, audición y visión, los cuales se agravaron en los últimos meses.
Tras la cancelación de su gira y de sus próximas presentaciones, el agente del famoso también declaró que subastará todas las motocicletas que forman parte de la tienda y museo ubicado en Oyster Bay.
La colección del músico consiste en decenas de motocicletas que acumuló a lo largo de los años y con modelos que datan de la década de 1940.
Así es 20th Century Cycles, la tienda de motocicletas de Billy Joel
La colección reúne motocicletas de todo tipo, ya que el artista era un apasionado de su diseño, especialmente del estilo clásico, aunque también reconocía el buen funcionamiento de los vehículos modernos, según su sitio web.
La tienda almacena 75 motocicletas de colección, en donde el público podía visitar y conocer personalmente al famoso, y también se daba revisión y mantenimiento a todos los motores y piezas.
La ubicación exacta del también museo es en la 101 Audrey Ave, en Oyster Bay, Nueva York. La entrada es gratuita y está abierta al público durante los fines de semana.
Algunos de los estilos que existen en la colección de Billy Joel son las motocicletas Bobbers, Cafe Racers. Cruisers y Side Cars. El lugar no solo exhibe estos vehículos, sino también bicicletas e incluso una canoa, además de diferentes piezas e indumentaria.
La tienda tiene un estilo retro y advierte que todas las motos de la colección se han transformado para conservar su diseño antiguo, mientras su motor y sus funciones se alinean con el buen funcionamiento de las máquinas modernas, aún no se revelan los detalles de la subasta ni los precios de estos artículos.
