Kathy Hochul lanzó un duro reclamo desde Nueva York: “Es una insurrección legal”

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, mostró su rechazo al rediseño de los mapas electorales impulsado por Donald Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias del año próximo. En una entrevista consideró la medida como una “insurrección legal”.

La firme postura de Kathy Hochul al rediseño de mapas electorales

La gobernadora del estado Nueva York habló sobre el rediseño de los mapas en una entrevista en Fox News. Allí, le solicitó a los líderes luchar contra la erosión de la democracia y la “flagrante" toma de poder por parte del Partido Republicano.

Kathy Hochul en respuesta al intento de rediseño de mapas electorales

“Esto exige que los líderes se pongan de pie y digan: ‘No voy a permitir que nuestra democracia se deteriore por una flagrante apropiación del poder para mantenerlo en la capital de nuestra nación’“, aseveró la gobernadora.

Hochul calificó la medida como una “insurrección legal” e hizo un llamado a los estados liderados por republicanos a mantener las reglas como estaban y enfocarse en bajar los costos como prometieron en sus campañas.

Hochul consideró que las reglas y normativas siempre debían cumplirse Associated Press

“Que las reglas sigan como están. Pero aquí tenemos a Texas y ahora vamos a otros estados. ¿Por qué no buscan cómo reducir costos como prometieron?“, se preguntó la gobernadora.

Kathy Hochul vs Greg Abbott: qué dijo la gobernadora sobre el rediseño de mapas en Texas

En función del proyecto de ley que quiere impulsar Texas para modificar sus mapas electorales, Hochul consideró que la inmediatez de aprobar la medida tendría que ver con su posible derrota en las elecciones intermedias.

Hochul consideró que el Partido Republicano prevé perder en las próximas elecciones intermedias en caso de no modificar los mapas Archivo

“Saben que van a perder el año que viene. Esa es la única razón por la que se involucran en esto”, aseguró la dirigente del Partido Demócrata.

Hochul considera que este proyecto podría ser una “bonita distracción” de la gente que pregunta por qué se niegan a publicar los archivos de Epstein. Por tanto, le aconsejó a Greg Abbott que continuara con sus actividades como gobernador.

“Nadie se lo cree, Texas. Basta. Ya basta. Volvamos a gobernar”, espetó Hochul contra el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria.

¿Nueva York rediseñará sus mapas?

Pese a las críticas contra el Partido Republicano y el gobierno de Texas, Kathy Hochul no descartó redefinir de los límites de la Cámara de Representantes de Nueva York en caso de avanzar el proyecto respaldado por Greg Abbott.

Hochul no descartó rediseñar los límites de la Cámara de Representantes de Nueva York en caso de avanzar el proyecto de ley en Texas Julia Demaree Nikhinson - AP

“En la guerra y en el amor todo vale. Estamos siguiendo las reglas. Redistribuimos distritos cada 10 años. Pero si hay otros estados que violan las reglas y buscan obtener una ventaja, solo diré que lo analizaré detenidamente con Hakeem Jeffries (miembro de la Cámara de Diputados)”, expresó la gobernadora en un evento en Buffalo, según consignó Político.

El año pasado, Hochul firmó un nuevo mapa congresional en Nueva York que otorgaba a los demócratas una ligera ventaja en algunas áreas clave. Por tanto, rediseñar los mapas a mitad de década iría en contra de lo entablado por la Constitución de Nueva York, que prohíbe modificarlos hasta que se disponga del próximo censo, previsto para 2030.