Buenas noticias en Nueva York: cómo funciona el reembolso de préstamos para el acceso a la atención médica

El estado de Nueva York activó un nuevo programa estatal que apunta a un problema estructural del sistema de salud: la falta de profesionales en zonas con alta demanda. La iniciativa combina apoyo económico con compromisos laborales concretos, y busca mejorar el acceso a la atención médica para personas con Medicaid y para quienes no cuentan con seguro.

El plan estatal de Nueva York para ampliar la atención médica

La gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento del Reembolso de Préstamos para el acceso a la atención médica (Healr, por sus siglas en inglés), un programa con un presupuesto total de US$48,3 millones.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el nuevo programa de reembolsos para ciertos profesionales @GovKathyHochul

El objetivo central de las devoluciones por préstamos estudiantiles, detalla el comunicado oficial, es fortalecer la fuerza laboral sanitaria y ampliar el acceso a servicios médicos en todo el estado de Nueva York.

En la presentación, Hochul remarcó la importancia del acceso a la salud y afirmó: “La atención médica es un derecho humano fundamental, y todos los neoyorquinos merecen acceso a una atención de alta calidad y asequible”.

También sostuvo que el programa permitirá ampliar el acceso a la atención en todo el estado y reforzar al personal sanitario, para garantizar servicios a cualquier persona que los necesite, sin importar su nivel de ingresos.

Escasez de personal de salud en Nueva York impulsa el reembolso de préstamos

Aunque el Estado avanzó de forma significativa en la ampliación de la cobertura médica, persisten problemas de escasez de trabajadores de la salud.

Esta situación afecta incluso a personas con seguro médico, que enfrentan dificultades para acceder a consultas y tratamientos. Para responder a este escenario, Nueva York puso en marcha dos iniciativas financiadas a través de la exención federal 1115 de Medicaid.

Una de ellas es el programa Formación para el Desarrollo Profesional (CPT, por sus siglas en inglés), que el estado lanzó a fines de 2024 con US$646 millones en fondos federales.

Diversos profesionales de la salud son elegibles para los reembolsos de hasta US$300.000 en Nueva York Pexels/Cottonbro studio

Este plan cubre matrícula, libros y apoyos educativos para trabajadores de la salud, de la salud conductual y del cuidado social. A cambio, los participantes asumen un compromiso laboral de tres años con beneficiarios de Medicaid. Hasta el momento, el programa reclutó a casi 12.000 personas.

Profesionales de la salud elegibles para reembolsos de hasta US$300 mil en Nueva York

El programa Healr se suma a ese esquema y prevé el otorgamiento de fondos para el reembolso de préstamos estudiantiles a profesionales que acepten un compromiso laboral de cuatro años.

Está dirigido a psiquiatras, médicos de atención primaria, odontólogos, enfermeros practicantes y especialistas clínicos en enfermería pediátrica.

Para acceder al beneficio, los profesionales deben trabajar a tiempo completo y mantener una cartera de pacientes propia o desempeñarse en una organización que atienda al menos al 30% de personas cubiertas por Medicaid o sin seguro médico.

También califican las organizaciones que mantienen contratos con redes estatales de atención social y brindan evaluaciones, derivaciones o servicios de salud.

Los montos máximos de reembolso son los siguientes:

Psiquiatras: hasta US$300 mil.

hasta US$300 mil. Médicos de atención primaria y odontólogos: hasta US$100 mil.

hasta US$100 mil. Enfermeros practicantes y especialistas clínicos pediátricos: hasta US$50.000

Los psiquiatras son elegibles para reembolsos de hasta US$300.000 en Nueva York New Africa - Shutterstock

Inscripciones abiertas y fechas clave para los reembolsos en Nueva York

Las solicitudes ya están disponibles. Pueden postular quienes trabajan actualmente o quienes inicien su empleo antes del inicio de los pagos. Existen dos modalidades de aplicación:

Los profesionales pueden postularse de manera individual.

Los empleadores aprobados pueden presentar hasta cinco solicitudes en nombre de su personal.

Las postulaciones de empleadores cierran el 31 de marzo a las 23.59 hs, mientras que las individuales, el 15 de abril a la misma hora. El estado prevé anunciar los beneficios otorgados a fines del verano boreal 2026 y publicará actualizaciones en el sitio oficial del programa.