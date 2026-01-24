Greg Abbott la firmó: la ley que entró en vigor en diciembre en Texas e impacta en los propietarios

Una norma firmada por el gobernador Greg Abbott, vigente desde el pasado 4 de diciembre de 2025, reconfiguró quién decide y cómo se financian determinados servicios policiales en el condado de Harris, Texas, un territorio clave que incluye a la ciudad de Houston y extensas áreas no incorporadas.

House Bill 26 en Texas: qué cambia y qué autoriza en el condado de Harris

La legislación conocida como House Bill 26 fue aprobada por la Legislatura de Texas durante la segunda sesión especial de 2025 y firmada por Abbott el 17 de septiembre de ese año. Tras cumplir el plazo constitucional de 91 días, entró en vigor el 4 de diciembre de 2025.

El texto legal establece que la medida se aplica exclusivamente a condados con más de 3,3 millones de habitantes, un umbral demográfico que actualmente solo cumple el condado de Harris Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

El cambio central es que habilita a los sheriff de determinados condados a firmar contratos para brindar servicios policiales sin necesidad de la aprobación del tribunal de comisionados de la jurisdicción.

Según el texto legal, la medida se aplica exclusivamente a condados con más de 3,3 millones de habitantes, un umbral que hoy solo cumple Harris. Allí viven millones de personas y miles de propietarios integrados en asociaciones vecinales, distritos escolares o distritos de servicios públicos municipales: actores expresamente mencionados en la norma.

Los detalles de la ley HB 26 que entró en vigor en diciembre de 2025

La ley define con precisión quiénes pueden ser parte de esos acuerdos y bajo qué condiciones:

Los contratos pueden firmarse con gobiernos locales, asociaciones de propietarios de viviendas o dueños de tierras.

Los servicios policiales pueden prestarse tanto dentro como en las cercanías de las zonas administradas por esas entidades.

La cobertura incluye a residentes y visitantes de esas áreas.

El tribunal de comisionados del condado no puede prohibir ni limitar estos contratos, ni siquiera si no está de acuerdo con sus términos.

Con esta ley, el sheriff tiene la facultad de fijar las condiciones y términos de los acuerdos de seguridad de manera independiente Foto ICE.gov

Uno de los puntos más sensibles es que el sheriff no solo puede firmar el contrato, sino también fijar sus condiciones de manera autónoma, independientemente de la aprobación del órgano colegiado que tradicionalmente controla el presupuesto del condado.

Por qué Greg Abbott impulsó la House Bill 26 y qué apoyos y críticas generó

El impulsor de la ley en la Cámara de Representantes fue el republicano Tom Oliverson, representante por Cypress, quien defendió la iniciativa como una herramienta para proteger un programa de contratos con gran aceptación popular. Tanto él como sus aliados sostuvieron que la norma busca garantizar la continuidad de un modelo que consideran esencial para la seguridad de las zonas no incorporadas del condado.

En declaraciones recogidas por The Texas Tribune, Oliverson afirmó que el programa estaba “bajo ataque”, pese a su popularidad, y que existía una creciente fricción entre las agencias policiales y el tribunal de comisionados respecto de los términos de esos contratos.

Tras la aprobación legislativa, agradeció públicamente al gobernador Abbott por “proteger los contratos de seguridad vecinal para la gran mayoría de las áreas no incorporadas del condado de Harris y los distritos escolares que dependen de ellos”.

La ley define con precisión que los contratos pueden firmarse con gobiernos locales, asociaciones de propietarios de viviendas (HOA) y distritos de servicios públicos municipales para patrullaje especializado Darren Abate - FR115 AP

El respaldo no fue solo partidario. Los ocho alguaciles del condado enviaron cartas firmadas en apoyo a la ley, en las que destacaron su carácter bipartidista y señalaron que permitiría aislar el programa de “vaivenes partidarios” dentro del gobierno municipal.

Del otro lado, legisladores demócratas y varios comisionados de la jurisdicción advirtieron que la normativa podría generar una forma de “doble tributación” para los propietarios.

La representante estatal Charlene Ward Johnson, demócrata por Houston, resumió esa preocupación durante una audiencia legislativa: “Ya pagas impuestos para que un agente patrulle tu vecindario. Pero ahora quieren firmar contratos con tus asociaciones de propietarios para que les paguen por patrullar más seguido. Eso es doble imposición”.