Es mexicano, tiene un food truck cerca del Levi’s Stadium de California y se prepara para el Super Bowl: busca empleados

A días del Super Bowl, se viven los últimos preparativos para recibir el evento que se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Las instalaciones cuentan con una capacidad máxima para más de 68.000 espectadores. En los alrededores, el migrante mexicano Manuel García, dueño del food truck Tacos El Dinamita, se prepara para atender al público antes y después de la gran final.

Así prepara un emprendedor latino su food truck para aprovechar el Super Bowl

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en 4900 Marie P. DeBartolo Way, en Santa Clara. La liga informó que el evento se jugará el domingo 8 de febrero de 2026. La semana previa también habrá actividades programadas para el público.

El puesto está ubicado a menos de diez minutos del estadio, sobre la calle Lafayette Captura de Telemundo

En ese contexto, Manuel García, chef del food truck Tacos El Dinamita, se alista para afrontar la demanda de los asistentes que busquen opciones de comida rápida. El puesto se encuentra a menos de diez minutos del estadio, sobre la calle Lafayette.

García explicó que evalúan “ampliar el horario para poder brindar servicio a todos los que salgan del Super Bowl” en ese sector y “darle la mejor calidad en Tacos Dinamita”.

El cocinero indicó que el camión ya tuvo varios clientes luego de los partidos de los San Francisco 49ers durante la temporada. Esa experiencia le sirvió como referencia para estimar cómo se vivirá la noche del espectáculo deportivo.

El mexicano adelantó que planean reforzar el equipo de trabajo. “Pensamos contratar más gente para ese día y así atender a todas las personas”, afirmó.

Para el día del Super Bowl, el food truck planea reforzar su plantel de trabajo Captura de Telemundo

¿Quiénes se presentarán en el show de medio tiempo y en la previa del Super Bowl LX?

El show de medio tiempo del Super Bowl LX estará encabezado por Bad Bunny, según confirmó la NFL. El artista puertorriqueño entrará en escena tras completarse los dos primeros cuartos del partido. El inicio estimado del show es entre las 20 hs y las 20.30 hs (hora del Este de Estados Unidos).

Antes del inicio del juego, el escenario tendrá una serie de presentaciones tradicionales vinculadas a los actos patrióticos:

Coco Jones interpretará Lift Every Voice and Sing.

interpretará Lift Every Voice and Sing. Brandi Carlile estará a cargo de America the Beautiful, una de las canciones patrióticas habituales en la previa del Super Bowl.

El cierre de ese bloque previo quedará en manos de Charlie Puth, quien interpretará The Star-Spangled Banner, el Himno Nacional de Estados Unidos.

La gran final de la NFL se transmitirá en vivo por NBC y también podrá verse en streaming a través de Peacock en EE.UU.

Levi’s Stadium, el estadio sustentable y tecnológico del Super Bowl

El Levi’s Stadium fue inaugurado oficialmente en 2014 y tiene una capacidad para 68.500 personas, informaron en su sitio web. El lugar cuenta con:

9000 asientos club

174 suites

11 clubes premium (espacios exclusivos)

El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 y combina capacidad, tecnología y sustentabilidad Captura de Telemundo

Este estadio ya albergó más de 100 eventos de gran escala, con un promedio de 20 por año.

El primero, dentro de la temporada regular de la NFL, fue el duelo entre San Francisco 49ers y Chicago Bears.

Con el paso de los años, el recinto también fue escenario de eventos masivos ajenos al fútbol. El de mayor concurrencia registrado fue WrestleMania.