Buenas noticias para mexicanos en Chicago: el Consulado Móvil tramitará INE y pasaporte en los suburbios

Durante la última semana de enero, el Consulado de México en Chicago confirmó que continuará con las “jornadas sobre ruedas” para atender a la comunidad mexicana. Desde la entidad compartieron las ubicaciones, fechas y horarios, así como los requisitos para tramitar el INE y el pasaporte.

Dónde está el camión del Consulado de México en Chicago

El Consulado de México en Chicago ofrecerá servicios móviles del 27 al 31 de enero de 2026, en la Oficina del Gobierno del Estado de Jalisco (1600 W Lake St.), en Melrose Park, Illinois, según indicaron desde sus redes sociales.

Durante la jornada se podrán realizar los trámites de pasaporte e INE (Gobierno de México)

Para el trámite de pasaporte, matrícula consular y credencial de elector, la atención es únicamente con una cita previa que se puede programar a través de varios canales. Entre ellos se incluyen:

WhatsApp: 1(424)-309-0009

1(424)-309-0009 La página oficial de citas del Consulado

del Consulado Por correo electrónico a conchicago@sre.gob.mx.

Desde la entidad advierten que todos los documentos están sujetos a verificación y se podrán solicitar documentos complementarios. Para mayor información, se puede consultar la página del Consulado de México en Chicago.

Los servicios que se podrán solicitar durante estos días incluyen registros consulares (matrícula consular), asesoría legal en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos, así como trámites de actas de nacimiento y licencias de conducir para migrantes indocumentados en Illinois.

Se recuerda que todos los trámites son gratuitos y, para agilizar la atención, se sugiere llevar el CURP.

Requisitos y costos del trámite del pasaporte mexicano

Los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en Chicago y en otros estados de EE.UU. son los siguientes, según el sitio del Consulado:

Solicitar una cita previa en la página del consulado y asistir el día y hora correspondiente.

Acreditar la nacionalidad mexicana a través de algunos de los siguientes documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, carta de naturalización o matrícula consular de alta seguridad (expedida después de 2005).

Acreditar identidad con alguno de los siguientes documentos oficiales originales con fotografía: cartilla o precartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, cédula o título profesional, licencia de conducir mexicana o de EE.UU., etcétera.

Estas son las ubicaciones en las que se atenderá en la última semana de enero (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

Costos y vigencia del pasaporte: los pagos para la expedición del pasaporte dependerán de la vigencia que se solicite.

Vigencia de un año: $885 MXN

Vigencia de tres años: $1730 MXN

Vigencia de seis años: $2350 MXN

Vigencia de diez años: $4120 MXN

Cuáles son los requisitos para tramitar el INE

La credencial para votar INE es una identificación oficial que avala la ciudadanía mexicana y que emplean millones de personas para ejercer su derecho al voto en México y en el extranjero.

Todos los trámites que se realizan en el Consulado son gratuitos (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

Los requisitos para tramitarla son los siguientes:

Programar una cita por teléfono o en el sistema en línea en la página de citas.

Acudir al consulado con la documentación que acredite la nacionalidad, identificación vigente con fotografía y comprobante de domicilio dentro de los EE.UU.

Esperar la credencial y confirmar la recepción: la credencial será enviada al domicilio por mensajería en un periodo de tres a cinco semanas. Solo el titular podrá recibirla, por lo que deberá identificarse en ese momento. Una vez recibida, se deberá llamar al número que viene en el sobre para validarla.

Los interesados pueden verificar el estatus del trámite en el Sistema de Consulta o a través de INETEL desde Estados Unidos sin costo, al número 1 (866) 986 8306 o desde otros países al +52 (55) 5481 9897.

Después de tres intentos de entrega, la credencial estará disponible hasta 30 días en la oficina más cercana al domicilio. Si no se recoge en ese plazo, se deberá acceder al Sistema de Consulta para solicitar que sea enviada nuevamente.