Actualizaciones recientes sobre los taxes en EE.UU. y por qué en 2026 podría haber más reembolsos del IRS

Los contribuyentes estadounidenses recibirán más dinero por los cambios de la One, Big, Beautiful Bill
De acuerdo con las nuevas disposiciones que entraron en vigor por la One Big, Beautiful Bill, los contribuyentes de Estados Unidos obtendrán un reembolso mayor. Esto se debe a que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no actualizó de inmediato los montos de las retenciones tras la aprobación de la ley. Por eso, el cálculo es que, en promedio, los estadounidenses obtendrán 1000 dólares más que el año anterior.
Los contribuyentes de EE.UU. recibirán reembolsos más altos del IRS en 2026
- De acuerdo con un análisis de Tax Foundation, posterior a la declaración de impuestos, muchos estadounidenses recibirán una buena noticia.
- El motivo principal son los cambios impositivos que estableció la One, Big, Beautiful Bill.
La estimación es que la ley redujo los impuestos individuales por ingresos correspondientes a 2025 en un estimado de US$129 mil millones. Sin embargo, por la no actualización de las tablas de referencia del IRS, muchos declararon más de lo que les corresponde según las nuevas reglas.
Por lo tanto, quienes no hayan tenido cambios sustanciales en su situación financiera y declaren un monto parecido al del año anterior tendrán saldo a favor con el organismo fiscal. Esto redundará en reembolsos mayores, que no se entregarán gradualmente, sino que se pagarán de una vez.
De cuánto será el reembolso promedio que los contribuyentes recibirán del IRS en 2026
Según un análisis de la compañía financiera Piper Sandler que fue citado por CBS News, los datos del IRS estiman que el reembolso promedio en 2025 fue de US$3151 y calculan un aumento de US$1000 para esta temporada.
Por lo tanto, la cifra promedio para este año que cada contribuyente recibiría es de US$4151.
En general, los reembolsos suelen enviarse en un período dentro de los 21 días desde que el contribuyente presentó su declaración de impuestos. Por lo tanto, quienes completen la documentación correspondiente al 2025 en las primeras semanas de esta temporada deberían recibir próximamente el dinero.
Además, Don Schneider, uno de los autores del informe, indicó en un podcast que típicamente el IRS suele enviar alrededor de US$270 mil millones en reintegro de impuestos y que este año se añadirán unos US$90.000 millones extra.
“Cuando la gente presente su declaración de impuestos, se sorprenderá con reembolsos cuantiosos“, aseguró Schneider.
Los recortes de impuestos más importantes del IRS que estableció la ley de Trump
Dentro de los cambios en materia de impuestos que marca la One, Big, Beautiful Bill, impulsada por el presidente Trump, se encuentran recortes y nuevas deducciones. Tax Foundation enumeró cuáles son las variaciones más importantes:
- Aumento de US$200 al monto máximo del crédito tributario por hijo.
- La deducción estándar tuvo una suba de US$750 para contribuyentes individuales y US$1500 para declaraciones conjuntas.
- Nueva deducción adicional de US$6000 para personas mayores que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$75.000 individualmente o US$150.000 si declaran en conjunto.
- Otras deducciones que introdujo la ley, como la de préstamos para comprar automóviles, por propinas y por ingresos derivados de horas extra.
Cada una de las medidas detalladas tiene sus montos y topes particulares, pero todas traen beneficios para los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos.
