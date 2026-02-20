Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado en Nueva York del 24 al 28 de febrero

Los ciudadanos mexicanos residentes en el área de Nueva York tendrán acceso a trámites oficiales más cerca de su hogar gracias al programa de Consulado Sobre Ruedas, que operará del 24 al 28 de febrero en distintos puntos estratégicos de la región.

Dónde estará el camión del Consulado en Nueva York del 24 al 28 de febrero

Como parte de su compromiso por acercar los servicios administrativos a la comunidad mexicana, el Consulado General de México en Nueva York anunció el despliegue de sus unidades móviles para el cierre de febrero. Entre el 24 y el 28 de este mes, los equipos consulares brindarán atención en dos puntos estratégicos de la región, según las redes sociales oficiales del consulado.

El Consulado de México prepara dos jornadas con sus unidades móviles para la última semana de febrero en Nueva York (X/@ConsulMexNuy)

Staten Island: 64 Port Richmond Ave., Staten Island, NY.Horario: 9 a 13.30 hs.

64 Port Richmond Ave., Staten Island, NY.Horario: 9 a 13.30 hs. New Rochelle: City Hall of New Rochelle, 90 Beaufort Pl., New Rochelle, NY 10801.Atención de martes a viernes, en el mismo horario de 9 a 13.30 hs.

Estas jornadas buscan facilitar el acceso a documentos esenciales sin necesidad de trasladarse a la sede principal del consulado.

Cómo solicitar una cita para asistir a las unidades móviles del 24 al 28 de febrero

Desde el organismo enfatizaron que, con el fin de garantizar una atención ordenada y eficiente, es estrictamente obligatorio que todos los connacionales interesados en asistir a las unidades del Consulado Sobre Ruedas realicen una cita previa, según el sitio web del consulado.

La gestión de turnos para el consulado móvil en Nueva York se puede realizar de tres maneras. La primera es a través de las plataformas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas en español). En esa web, los ciudadanos pueden iniciar sesión de forma segura con sus credenciales digitales o Llave MX.

Otra opción es por medio de asistencia telefónica, donde los connacionales deberán llamar al número 424 309 0009. Finalmente, también se puede programar la cita por mensajería instantánea de WhatsApp.

El Consulado General de México en Nueva York ofrece trámites de pasaporte mexicano, INE, matrícula consular y registro civil (Facebook/Consulado General de México en Nueva York)

Qué trámites se podrán realizar en las unidades móviles del consulado

La presencia de estas unidades móviles representa un beneficio directo para la economía y el tiempo de los connacionales, quienes podrán tramitar su documentación de identidad y nacionalidad en puntos cercanos a su domicilio, según el Consulado de México en Nueva York.

Durante la semana del 24 al 28 de febrero, se podrán realizar trámites de pasaporte, matrículas, INE o el registro de nacimiento en las unidades móviles. Los requisitos para cada uno de ellos son los siguientes:

Pasaporte

Para tramitar el pasaporte por primera vez pasaporte, se necesitan los siguientes documentos:

Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.

Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte. Para un año de vigencia y para menores de 3 años cuesta US$44; para tres años de vigencia tiene un valor de US$101; seis años: US$137; y 10 años: US$209.

El Consulado de México en Nueva York detalló los documentos que tendrán que llevar los connacionales para los trámites en las unidades móviles (Archivo) Freepik

Matrículas

Se necesita:

Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.

Acreditar que vive en la circunscripción consular (Nueva York, Connecticut o Nueva Jersey) mediante la presentación de un comprobante de domicilio.

(Nueva York, Connecticut o Nueva Jersey) mediante la presentación de un comprobante de domicilio. Cubrir el pago correspondiente de US$41.

Acreditar la nacionalidad mexicana con acta de nacimiento, pasaporte mexicano, certificado de nacionalidad mexicana o carta de naturalización.

INE

Solicitar cita previa

Acudir al Consulado con la documentación que acredite la identidad . Para mexicanos nacidos en el extranjero, se debe presentar de manera adicional acta de nacimiento de alguno de los padres.

que acredite la identidad Para mexicanos nacidos en el extranjero, se debe presentar de manera adicional acta de nacimiento de alguno de los padres. Identificación con fotografía

Comprobante de domicilio.

Registro de nacimiento

Para solicitar un acta en el Consulado se necesita lo siguiente: