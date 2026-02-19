Buenas noticias para mexicanos: el Consulado en Houston tendrá una jornada sabatina de trámites este 21 de febrero

El Consulado de México en Houston informó que tendrán su jornada sabatina para la realización de diversos trámites para sus connacionales que no pueden acceder a los servicios entre semana. Entre los servicios que se llevarán a cabo se encuentran la solicitud del pasaporte y la matrícula consular, por lo que se dieron a conocer los requisitos y los horarios de atención para este fin de semana.

Consulado de México en Houston anuncia jornada sabatina de trámites

Este sábado 21 de febrero de 2026, los mexicanos que residen en Houston, Texas, podrán realizar trámites de documentación oficial de identidad y nacionalidad, informó la dependencia por medio de sus redes sociales oficiales.

Para realizar los trámites, es necesario agendar una cita con anterioridad (X/@ConsulMexHou)

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas en español)

La atención se dará en las oficinas centrales, ubicadas en la siguiente dirección: 3200 Rogerdale Rd, Houston, TX. Para una mejor localización de la sede, el consulado dio a conocer su mapa interactivo, donde los interesados podrán encontrar de forma sencilla la sede consular.

Para poder realizar cualquiera de los trámites en la jornada sabatina, el Consulado de México en Houston señaló que es necesario generar una cita, la cual se puede agendar en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español).

Los interesados en asistir a esta jornada consular también pueden realizar la cita correspondiente a través de un mensaje vía WhatsApp o bien al llamar al número 1 (424) 309-0009.

Trámites que estarán disponibles y el costo que tendrán

La expedición o renovación de pasaportes tiene varios precios y dependerá de por cuántos años se solicite. El único documento que se entregará de forma gratuita será la credencial del INE, de acuerdo con la página oficial del consulado.

Los inmigrantes podrán tramitar pasaporte, matrícula y credencial para votar (Instagram/@consulmexhouston)

Cabe señalar que las personas mayores de 60 años tienen el 50% de descuento en pasaportes.

La dependencia también aclara que los pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia deberán pagar un monto del 30% adicional al costo del pasaporte ordinario, en términos de la ley correspondiente, según la vigencia solicitada.

Pasaporte 1 año (casos de protección y menores de 3 años) | $44.00 USD

Pasaporte 3 años | $101.00 USD

Pasaporte 6 años | $137.00 USD

Pasaporte 10 años | $209.00 USD

Matrícula consular | $41.00 USD

Credencial para votar desde el extranjero | Sin costo

Para hacer más rápido el proceso, se recomienda tener los documentos en orden y, el día de la cita, llevar los originales y copias.

Entre semana, los inmigrantes mexicanos en Houston también podrán realizar trámites relacionados con registro civil, certificaciones, fe pública, visas y cartilla militar.

Consulado de México en Houston ofrece asesoría legal a inmigrantes

Los mexicanos que viven en esta ciudad de Texas podrán acceder a asesoría legal de manera gratuita, informó la dependencia en otra de sus publicaciones, en la que señaló que contarán con abogados en materia migratoria, laboral, civil y penal.

En el Consulado de México en Houston ofrecen asesoría legal de forma gratuita (Instagram/@consulmexhouston)

Para recibir la atención no se requiere cita. Se atenderá a las personas conforme lleguen al segundo piso de las oficinas, por lo que los interesados deben tener en cuenta que deben llegar temprano para garantizar la orientación.