Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del consulado del 17 al 20 de febrero en Nueva York
Los migrantes mexicanos podrán realizar diversos trámites más cerca de su domicilio
- 3 minutos de lectura'
El Consulado General de México en Nueva York anunció que su consulado móvil ofrecerá atención en dos puntos del estado durante la semana del 17 al 20 de febrero de 2026, con el objetivo de acercar servicios a la comunidad mexicana. Los interesados deberán agendar una cita previa para poder realizar cualquier trámite.
Dónde estará el consulado sobre ruedas en Nueva York en febrero
A través de sus canales oficiales, el Consulado General de México en Nueva York informó que el camión del consulado visitará las siguientes sedes:
East Harlem
- Bilingual Head Start, East Harlem Council of Human Services
- Dirección: 440 E 116th St.
- Horario: 9:00 a 13:30 horas
Brooklyn
- El Mercadito Sunset Park
- Dirección: 163 26 St.
- Horario: 9:00 a 13:30 horas
En estas jornadas, los connacionales podrán:
- Tramitar o renovar pasaporte mexicano
- Solicitar la credencial para votar (INE)
- Obtener la matrícula consular
- Realizar registro de nacimiento
La sede principal del consulado en la ciudad permanecerá cerrada el 16 de febrero, debido al feriado federal por el Día de los Presidentes.
Cómo agendar una cita para el consulado sobre ruedas en Nueva York
El consulado de México en Nueva York señaló que todos los connacionales que deseen acudir a las jornadas del consulado móvil deberán programar una cita previa, independientemente del trámite que necesiten realizar.
El organismo informó que todas las personas deben contar con cita previa, sin excepción. Las opciones para programarla son:
- Agendar una cita para el consulado móvil a través de la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas en español), donde es necesario iniciar sesión, ya sea por medio de Llave MX o con un correo electrónico y contraseña.
- También se puede solicitar una cita para el consulado sobre ruedas por medio del número de WhatsApp de la dependencia.
- O bien, se puede agendar una cita por vía telefónica al teléfono 424 309 0009.
Las autoridades recordaron que las citas son gratuitas, personales e intransferibles. Además, exhortaron a denunciar a quienes intenten vender turnos, ya que esto pone en riesgo la información personal de los migrantes.
Cuánto cuesta y qué se necesita para tramitar el INE y pasaporte en 2026
La cancillería mexicana indicó que para los mexicanos que viven en el extranjero, incluido Estados Unidos, que desean tramitar su credencial para votar o pasaporte.
Para poder tramitar el INE, los connacionales no deben cubrir ninguna tarifa, y deben seguir los siguientes pasos para obtenerla:
- Realizar una cita por teléfono, WhatsApp o el sitio web del Consulado
- Presentar un documento que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio
- Esperar a que el trámite sea validado para recibir la credencial INE en su domicilio
- Confirmar la recepción de su credencial, para que sea válida para identificarse y votar
Mientras que para el pasaporte, se necesitan los siguientes documentos:
- Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.
- Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.
- Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte.
Según la vigencia por la que se desee tramitar el documento, las tarifas consulares 2026 son las siguientes:
- Pasaporte por un año: 44 dólares
- Pasaporte por tres años: 101 dólares
- Pasaporte por seis años: 137 dólares
- Pasaporte por 10 años: 209 dólares
