“Búsqueda implacable”: es del Bronx y recuperó sus cuatro bulldogs robados tras ocho horas en Yonkers

Uno de los aspectos que más se destaca de la película Búsqueda implacable (Taken) de Liam Neeson es la capacidad del personaje principal de no rendirse hasta salvar a su hija. Esta misma persistencia se reflejó en la vida real en el Bronx, Nueva York, cuando Eusebio Báez recuperó a sus cuatro bulldogs después de que estuvieran desaparecidos durante cinco días.

Cómo desaparecieron los cuatro bulldogs en Nueva York: se los robaron

Báez, un residente de 35 años del Bronx, se fue de viaje a Vermont a fines de marzo y dejó a sus cuatro bulldogs (Churro, Mocha, Rosie y Banksy) al cuidado de un paseador de perros a quien conocía desde hace años, según consignó Gothamist.

Durante toda esa semana, Báez difundió la noticia de la desaparición en redes sociales Captura de pantalla/ NBC New York

No obstante, el paseador lo llamó el 22 de marzo para informarle que los perros habían desaparecido del apartamento. Tras la noticia, Báez regresó de inmediato para iniciar la búsqueda.

“Me dijo algo así como: ‘Hoy, al despertar, vi en las noticias que habían robado a los perros, así que tenía que llamarte para avisarte’”, dijo en diálogo con el sitio web de noticias de Nueva York.

El paseador le remarcó que había dejado a los perros en el apartamento el día anterior. No obstante, al revisar las cámaras de seguridad, lo vio salir con las cuatro mascotas el 21 de marzo, pero no había ningún video que lo mostrara regresando con las mascotas.

La “Búsqueda implacable” de las mascotas

Durante los días siguientes, Báez difundió en redes sociales la noticia sobre sus perros para intentar conseguir alguna pista.

Esta llegó el jueves 26 de marzo, cuando un desconocido se contactó con él para decirle que había visto a un hombre paseando a los perros en Yonkers e incluso intercambió números con él.

Al llegar a Yonkers, se quedó en el coche para buscar pruebas. Después de unas ocho horas de vigilancia, vio a un hombre desconocido que paseaba primero a Mocha y Rosie, y luego regresaba por los otros dos perros.

Tras viajar a Yonkers, Baez vio a una persona con sus cuatro perros Captura de pantalla/The Gothamist

“Lo que pienso es que cada perro necesita pasear al menos entre seis y ocho horas, ¿no? Así que pensé: ‘Voy a esperar ocho horas’. Y justo cuando pasó el tiempo, levanté la vista y vi a este tipo con Mocha y Rosie”, dijo Báez. “Pensé: ‘¡No puede ser!’”.

Al ver a sus perros, Eusebio llamó al 911. Al poco tiempo, oficiales del Departamento de Policía de Yonkers y del NYPD llegaron al lugar, subieron al edificio y, en cuestión de segundos, bajaron con Churro, Mocha, Rosie y Banksy.

Cuando vieron a Báez, las mascotas corrieron hacia él. Este momento lo describió como “muy emotivo”. “Incluso a los policías se les humedecieron los ojos”, aseguró.

Cuál es el estado actual de la investigación

Los perros, cuyo valor se estima en más de US$32.000, ya están a salvo en casa.

El NYPD mantiene una investigación abierta para saber cómo llegaron las mascotas a Yonkers y si hay un vínculo directo entre el paseador y el hombre que las tenía que cuidar.

Báez, por su parte, prevé proteger a sus mascotas con microchips y dispositivos de rastreo.