Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 44 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
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