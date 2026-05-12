Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 44 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Oeste

: 3 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.