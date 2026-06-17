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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 59 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 16 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
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