Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 59 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 16 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
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