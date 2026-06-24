Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 24 de junio la temperatura rondará entre 58 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Se aproxima una ciclogénesis que traerá el pico de frío más alto de la semana, tormentas y ráfagas de 90 km/h: las zonas afectadas
- 2
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 3
Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
- 4
Todos corren, Messi piensa: el truco eterno del máximo goleador de la historia de los mundiales